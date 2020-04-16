Korona virüs tedavisi tamamlanan 15 hasta alkışlarla taburcu oldu

Erzurum'da korana virüs teşhisiyle tedavi altına alınan 15 kişi daha bugün taburcu oldu.

Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavileri başarıyla tamamlanan 15 kişi daha çalışanların alkışları arasında taburcu oldu. İyileşen hastalar tedbir altında hastaneden ayrıldı. Erzurum'da bugüne kadar korona virüsten taburcu edilen hasta sayısı ise 97'ye ulaştı.

Konu ile ilgili yazılı açıklama yapan Erzurum İl Sağlık Müdürü Gürsel Bedir, "15 taburcumuz daha var, iyi durumdayız. Kontrolümüz altında, filyasyon da yüzde yüze ulaştık. Rehavet yok, tedbirlere devam" ifadelerini kullandı.