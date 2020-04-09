Korona virüste ağız ve diş sağlığı önemli

Zafer Kazak, ağız ve diş sağlığına dikat edilmesi konusunda uyarılarda bulundu.

Diş Hekimi Zafer Kazak, “Covid-19 virüsü bizim çağımız için eşi benzeri görülmemiş bir pandemiye yol açtı. Daha şimdiden Bir milyonun üzerinde tespit edilmiş vaka ve 80 bine yakın ölüm gerçekleşti. Tüm istatistikler gösteriyor ki Covid-19 virüsünün bulaştığı herkesteki etkisi ve oluşturduğu sonuçları aynı değil. Sonuç yaş gruplarına göre değiştiği gibi cinsiyete, sigara kullanımı ve belli hastalıklara yakalanmış olma ya da olmama durumuna göre de değişmekte. Örneğin tansiyon seviyesi yüksek olan kişilerde ölüm oranı çok yüksek. Kalp sağlığı problemli olan kişilerin direnci ise bu virüse karşı daha düşük olmakta. Virüsler akciğerlerde fibrosis gerçekleştirdiği için nefes alma kapasitesini azaltmakta ve kalıcı hasarlarda bırakmaktadır. Ama eğer geçmişinizde akciğerlerinizde bir problem varsa öldürücü olma riski daha da yüksektir. Diş çürüğü ve iltihabı ile koronavirüs ilişkisi. İste burada diş çürüğü ile korona virüs arasında bir ilişki kurabiliriz. Tabii ki diş çürüğü de öldürmüyor ama eğer genel sağlık problemleriniz varsa bunu tetikliyor ve ölümü hızlandırıyor. İşte bu yüzdendir ki tüm kalp ameliyatları ve özellikle eklem protezi ameliyatlarından önce hastalar detaylı diş sağlığı kontrolünden geçirilmektedir. Diş enfeksiyonları kalp ve eklem operasyonlarında ileri seviyede risk oluşturmaktadır” dedi.

Diş sağlığının genel anlamda herkes için önemli olmakla birlikte özellikle doğumsal kalp hastalığı olan çocuklarda ve kalp kapakçığı rahatsızlığı olan erişkinlerde çok daha büyük önem kazandığını ifade eden Kazak, “Çürük dişlere yapılacak olan müdahale sırasında oluşacak bakteriyemi ayrıca endokardit adını verdiğimiz kalp ve damarların iç yüzeyini örten tabakanın enfeksiyonuna neden olabilir. Endokardit, uzun süreli hastanede yatarak antibiyotik tedavisi gerektiren ve ölüm riski taşıyan son derece ciddi bir klinik tablodur. Çürük diş tedavi edilmez ise ileri dönem sonuçları ile kalp enfeksiyonuna neden olabilir. Diş sağlığına dikkat edilmediği takdirde oluşan çürük dişlerin dolgu ya da çekimi sırasında hatta bazen sadece diş fırçalama sırasında oluşan kanamalarla kan dolaşımına karışan enfeksiyonun kalpteki sorunlu bölgeye ulaşması ve buradaki bakterilerin çoğalması ile ciddi kalp enfeksiyonları oluşabilir. "Endokardit adı verilen bu tehlikeli klinik tablodan korunmak için, riskli kabul edilen ve kalp hastalığı olan bireylere diş tedavileri öncesinde enfeksiyondan koruyucu antibiyotikler verilmektedir” İste bu konumlara gelinmemesi için koruyucu dişhekimliğinin yanında, oluşmuş çürüklerin ve dişeti hastalıklarının tedavisi , bu aşamaları geçmiş kişilerde ise mutlaka ağızda enfeksiyon odağı olmaması için dişin çekilmesi şarttır. Benim bu virüs salgını geçtiği zaman hala sağlıklı olarak hayatıma devam edersem aklımda kalacak en önemli çıkarım her halde şu olacak: İnsanlar yaşadığı sürece genel sağlığını koruyacak önlemler almalı ve dışsal etkenlerden korunmak için sağlıklı beslenme, spor yapma ve ağız sağlığına önem vermek her zamankinden de daha değerli olacak. Yani, pandemiden evde kalarak korunabilir, ağız sağlığımızı ise dişlerimizi fırçalayarak ve düzenli diş hekimi kontrolleri yaptırarak koruyabiliriz” açıklamalarında bulundu.