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Koruma altındaki şahini avlayan avcılara 7 bin 500 lira ceza

Erzurum’da koruma altındaki kuş türünden olan şahini avlayan 4 avcıya 7 bin 500 lira para cezası kesildi.

Erzurum'da koruma altındaki kuş türünden olan şahini avlayan 4 avcıya 7 bin 500 lira para cezası kesildi.


Aziziye ilçesine bağlı Çatak mevkisindeki ormanlık alanda avlanan Z.Y., İ.A., E.O. ve E.A. isimli 4 avcı Toprakkale İl Jandarma ekiplerince yakalandı. Koruma altında olan kuş türlerinden şahini avlayan avcıların ellerindeki 2 adet tüfeğe ve ekipmanlara el konuldu.


Milli Parklar İl Müdürlüğü ve Toprakkale İl Jandarma ekiplerinin ortak çalışması sonucu 4 kişiye toplam 7 bin 500 lira para cezası kesildi. Kesilen para cezası sonra 4 avcı serbest bırakıldı.

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