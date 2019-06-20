Koruyucu ailede adaptasyon sürecinin geliştirilmesi projesi

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Erzurum İl Müdürlüğü tarafından hazırlanan Koruyucu Ailede Adaptasyon Sürecinin Geliştirilmesi konusundaki Erasmus Projesi kapsamında, 15 kişiden oluşan, kurum idareci ve çalışanları Hollanda'da incelemelerde bulunarak, hizmet modelleri hakkında bilgi alıyorlar.

Hollanda'nın Rotterdam şehrinde düzenlenen programa AÇSH İl Müdürü Cemil İlbaş, AÇSH İl Müdür Yardımcıları Tamer Ekinci, Harun Akpınar, Çocuk Destek Merkezi Müdürü Mehmet Polat, AÇSH Şube Müdürleri Bekir Gezer, Süleyman Duman, Atatürk Çocuk Evleri Sitesi Müdürü Zalkif Binici ve koruyucu aile, çocuk hizmetleri ile AR-GE biriminde çalışan 15 kişilik ekip katılıyor.

AÇSH İl Müdürü Cemil İlbaş, kurum çalışanlarının mesleki gelişmesi açısından gelişmesi adına bu gibi projelerin önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.

Erzurum'da koruyucu aile sayısının her geçen gün arttığını belirten İlbaş, şunları söyledi: ‘Yetişkin eğitici eğitimlerinin kurumumuza sağlayacağı katma değerle koruyucu ailelere sunduğumuz eğitim, rehberlik ve danışmanlık hizmetlerinde geliştirmeler yapılması hedeflenmektedir. Korunmaya muhtaç çocuklara koruyucu aile hizmeti sundukları gerekçesiyle ailelere sunulan sosyo ekonomik destek, eğitim ve danışmanlık hizmetlerinden özellikle eğitim ve danışmanlık destek başlığında geliştirmeler yapmak ve yetişkin eğitimini koruyucu aile hizmet başlığının ana girdisi haline getirmek amaçlanmaktadır. Bu geliştirmelerle koruyucu aileler korunmaya muhtaç çocukların gelişim ve adaptasyon süreçlerini kolaylaştıracak konularda bilgilendirilecek, çocukların maruz kaldığı tehditler aileye anlatılacak ve çocuklara kendilerini sosyal, psikolojik, fiziksel ve cinsel tehditlere karşı korumaları ve öz yönetim becerilerini geliştirmeleri için koruyucu ailelere sürekli destek verilecektir. Bu bağlamda 15 personelimizin katılımıyla 16 - 29 Haziran tarihlerinde Hollanda'da yetişkin eğitim programı hareketliliği gerçekleştirilmektedir''

Programda Hollanda'daki koruyucu aileler ve koruyucu aile konusunda destek veren sivil toplum kuruluş temsilcileriyle bir araya gelinerek, hizmet modelleri hakkında fikir alışverişinde bulunuluyor.

Programda ayrıca atölye çalışmaları ve interaktif sunumlara ağırlık veriliyor.