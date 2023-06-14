Kotanlı; Üyelerimizin hakkını koruyacağız

Demokrat Büro Çalışanları Sendikası Genel Başkanı Mehmet Zülfikar Kotanlı, 01 Ağustos'ta başlayacak olan ve 2024-2025 yıllarını kapsayacak döneme ilişkin toplu sözleşme görüşmeleri öncesinde yetkili sendika ve konfederasyonun kamuoyuna yansıyan taleplerini incelediklerinde belirterek , “Gençlik ve Spor Bakanlığı personelleri için kısıtlı talepler olduğu, taleplerin son sıralarda yer aldığı görülmektedir. 6. dönem toplu sözleşmede tek kazanımın, Kredi Yurtlar Genel Müdürlüğü Personellerinin Gece Hizmetleri Statüsünde 24 saat esasına göre tuttukları nöbet ücretlerinin 3 katından 4 katına çıkarılması olmuştur.

GSB de sözleşmeden kadro ya geçirilen personellerin tayin-nakil hakkı da çözüme ulaştırılamamıştır.” dedi.

Kotanlı, toplu sözleşme taraflarınca hatırlatma yaparak, “Gençlik ve Spor Bakanlığı Personellerine üvey evlat muamelesi yapmayın sorunlarını taleplerini görmezden gelmeyin. Sendikamızca Yüksek Öğrenim Gençliğine hizmet veren Kredi Yurtlar Genel Müdürlüğü Personelinin öncelikli sorunları ve 7. Toplu Sözleşmede ele alınmasını istediği konular tespit edilmiş olup kamuoyu ile paylaşılmıştır. Sürecin takipçisiyiz toplu sözleşme masasından umutlu muyuz? Değiliz. Yüzde 2 haksız hukuksuz Ülke Sendikacılığına, mücadele gücümüze getirilen anti demokratik karar ile sarı sendikacılığın gölgesinde grevsiz ve tüm kesimlerin temsil edilmediği bir masada oldu bitti ile maalesef bu süreç olumlu şekilde sonuçlandırılamaz. 7. Toplu Sözleşme sürecinin tüm kamu çalışanlarının beklentilerine cevap vermesi umuduyla, toplu pazarlık sürecinin hayırlara vesile olmasını diliyoruz.” şeklinde konuştu.