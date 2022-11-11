Köy köy dolaşıp hasta hayvanları tedavi ediyorlar

Atatürk Üniversitesi Veteriner Fakültesi ile Erzurum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliğinde Veteriner Fakültesi son sınıf öğrencilerinin saha eğitimine yönelik gezici hayvan hastanesi, Oltu'nun Yarbaşı ve Özdere köylerini ziyaret ederek, hasta hayvanları tedavi etti.

Kırsal yerleşim bölgelerinde hayvan sağlığını sürekli olarak kontrol etmek, hayvan sağlığının korunmasına ve bölge çiftçisinin kalkınmasına yardımcı olmak amacıyla hizmete giren Atatürk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi gezici hizmet aracı çalışmalarına başladı. Atatürk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Uğur Ersöz, Arş. Gör. Emre Eren, Arş. Gör. Ferda Turgut, Arş. Gör. Vefa Tohumcu ve 9 son sınıf öğrencisi ile Oltu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde çalışan Veteriner Hekim Hüseyin Karabulut ve Veteriner Hekim Muhammet Öz, Yarbaşı ve Özdere köylerinde hasta büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar ile sokak hayvanlarını tedavi etti. Hayvanlarının ahırlarında tedavi edilmesinden son derece memnun kalan köylüler, emeği geçen herkese teşekkür ettiler.

Atatürk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Cerrahi Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Uğur Ersöz, “Üniversitemiz bünyesinde yaptığımız projeler bağlamında özellikle Bap projeleri ile her hafta Erzurum'un bir ilçesine ziyarette bulunmaktayız. Bu gittiğimiz yerlerde hayvanları yerinde muayene ederek gereken müdahaleyi yapmaktayız. Erzurum İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri ile birlikte çalışıyoruz. Bu hafta Oltu'ya geldik. Oltu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün veteriner hekimleri ile birlikte Oltu'nun Yarbaşı ve Özdere köyünde gerekli çalışmaları yaparak, hasta hayvanları muayene ettik, gerekli tedaviyi uyguladık” dedi.