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Köyde çocukların Survivor heyecanı

Erzurum’un Horasan ilçesinde çocuklar, televizyonda yayınlanan Survivor yarışma programından esinlenerek kendi Survivor parkurlarını kurdular.

Erzurum'un Horasan ilçesinde çocuklar, televizyonda yayınlanan Survivor yarışma programından esinlenerek kendi Survivor parkurlarını kurdular.


Horasan'a bağlı Danişment köyünde yaşayan çocuklar, televizyonlarda yayınlanan Survivor yarışma programından esinlenerek kendi hayal dünyalarını süsleyen yeni oyun alanı kurdular. Çocuklar, yarışmadaki oyunları taklit ederek kendi imkanlarıyla arazide kurdukları stantlardan atlayıp yarışmadaki parkurları köylerinde gerçekleştirdi. Yarışmanın sunuculuğunu üstlenen çocuk, cep telefonu kamerasıyla yarışmayı görüntüledi. Ferhat Caner Yapıcı tarafından hayata geçirilen yarışma, köyün çocukları tarafından yoğun ilgi gördü.

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