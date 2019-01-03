Köylerdeki hayvanlar veterinere götürülmeden gezici hastanede tedavi edilecek

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Atatürk Üniversitesi, Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesi (TANAP) kapsamında hazırlanan "Kırsalda Gezici Hayvan Sağlığı Poliklinik ve Eğitim Hizmetlerinin Sağlanması" projesi Aşkale'nin Çayköy de ilk olarak start aldı.

Atatürk Üniversitesi Veteriner Fakültesinin hazırlamış olduğu "Kırsalda Gezici Hayvan Sağlığı Poliklinik ve Eğitim Hizmetlerinin Sağlanması" isimli proje kapsamında gezici hayvan hastanesi Çayköy'de açılışı yapılarak tanıtıldı.

Açılış programına, AK Parti Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu, Aşkale Kaymakamı Mehmet Aksu, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, İl Tarım ve Orman Müdürü Osman Akay, TANAP Sosyal ve Çevresel Yatırım Programları Uzmanı Duygu Doğan, çiftçiler ve vatandaşlar katıldı.

TANAP Boru Hattı boyunca yapılan saha ziyaretleri sonrasında bir ihtiyaç analizi raporu ortaya çıktığını dile getiren Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, yapılan analizler sonucu Veteriner Fakültesinin geliştirdiği "Kırsalda Gezici Hayvan Sağlığı Poliklinik ve Eğitim Hizmetlerinin Sağlanması" projesinin oldukça kıymetli olduğunu belirtti.

Veteriner Fakültesinin bölgesine katma değer sağladığını ifade eden Çomaklı: “TANAP ile ortaklaşa yapılan bu projenin veteriner sağlık sistemini etkinleştirmeyi, merkeze başvuramayan hasta hayvanlara çağdaş poliklinik ve klinik sağlık hizmeti sunmayı, uygulama ve araştırma yapma olanağı sağlamak amacıyla Veteriner Fakültesi ve üniversite bünyesindeki uygulama ve araştırma merkezleri başta olmak üzere, diğer kurumlarla iş birliği yapmayı amaçlayan bu projenin toplumun hayvan sağlığı, hayvan sağlığı ile ilişkili insan sağlığı konusunda bilgilendirilmesini ve eğitilmesini hedefliyoruz. Bu vesileyle bu projede emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.

Konuşmaların ardından gezici hayvan hastanesi ziyaret edilerek yetkililerden bilgi alındı.

TANAP Nedir?

TANAP projesinin amacı, Azerbaycan'ın Hazar Denizi'ndeki Şah Deniz 2 Gaz Sahası ve Hazar Denizi'nin güneyindeki diğer sahalarda üretilen doğal gazın öncelikle Türkiye'ye, ardından Avrupa'ya taşınmasıdır. TANAP, Güney Kafkasya Boru Hattı (SCP) ve Trans-Adriyatik Boru Hattı (TAP) ile birleşerek Güney Doğal Gaz Koridorunu oluşturmaktadır.