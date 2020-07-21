Kredi çekip aldığı büyükbaş hayvanlarını çaldılar

Erzurum'un Olur ilçesinde Hikmet ve Ziya Aslıbay'a ait ahırlara giren hırsızlar, 4 büyükbaş hayvanı çalarak kayıplara karıştı. Kredi çekerek aldığı büyükbaş hayvanlarının çalındığını duyan iki kardeş hırsızlık olayı nedeniyle mağdur olduklarını belirterek yetkililerden yardım istedi.

Edinilen bilgiye göre, olay 5 Temmuz günü gece yarısı yaşandı. Olur ilçesinin Beğendik köyünde meydana gelen hırsızlık olayında, Artvin Kemalpaşa'dan bölgeye yaylacılık için gelen iki kardeşe ait ahıra gece geç saatlerde giren hırsızlar, 3 inek, bir düveyi çalarak kayıplara karıştı. Hayvanlarının çalındığını fark eden Hikmet ve Ziya Aslıbay adlı kardeşler anında durumu bölgeye en yakın konumda bulunan Ardahan'ın Göle ilçesine bağlı Çayırbaşı ve Yalnızçam Jandarma Karakollarına bildirdi.

Hırsızlıları takip ederek izlerini süren iki kardeş, hayvanlarını çalan kişilerin Göle'ye bağlı Yeniköy bölgesine doğru gittiklerini tespit ettiler. Ancak geceyi fırsat bilen hırsızlar Yeniköy civarında izlerini kaybettirdi. Olayla ilgili soruşturma kapsamında Yeniköy'de ikamet eden bir vatandaşa ait konutun kamera kayıtlarına el konuldu.

“Kredi ile aldığımız hayvanları çaldılar”

Hayvanları çalınan kardeşlerden Hikmet Aslıbay, “Zor şartlarda hayvancılık yapmaya çalışıyoruz. Memur emeklisiyim, dişimizden tırnağımızdan biriktirerek geçim sağlıyoruz. Bankalardan kredi kullanarak aldığımız hayvanlarımızı çaldılar. Mağdur durumdayız. Jandarmamızdan en kısa sürede bu olayı çözmesini bekliyoruz. Ayrıca şu an yaylamızdaki herkes tedirgin durumda. İnsanlar nöbet tutarak hayvanlarını korumaya çalışıyor. Devletimizden bu olayı çözerek hırsızları yakalamalarını bekliyoruz. Artvin Valiliği ve Artvin İl Tarım Müdürlüğünde yardım bekliyoruz” dedi.

Jandarma ekipleri hırsızların yakalanması için çalışma başlattı.