Kronik ishal ve kabızlık hemoroid hastalığının habercisi

Dr.Fahri Yetişir, kronik ishal ve kabızlığın hemoroid hastalığının habercisi olabileceğini belirtti.

İç ve hemoroitler hakkında bilgi veren Doç.Dr.Fahri Yetişir, “Bu hemoroitler rektumun içinde yer alırlar ve genellikle ağrı veya huzursuzluk hissi vermezler. Bir şekilde gayta geçerken hemoroit üzerinde tahriş oluşturarak ağrısız kanamaya neden olabilir. İç hemoroit daha ileri evrelerde ıkınma esnasında rektum dışına doğru çıkabilir ve ağrı ve irritasyon yapabilir. Hasta eli ile hemoroidini içeri gönderebilir. Daha ileri evrede ise iç hemoroitler dışarı çıkar ve içeri gönderilemezler. Bu aşamada da sürekli ağrı ve tahriş oluşturur.

Dış hemoroitler; Bu hemoroitler anüs çevresinde dışardan sürekli görülür durumdadırlar, tahriş olduklarında kaşıntıya sebep olabileceği gibi kanayabilirler.

Tromboze hemoroit: Bazen kan dış hemoroit içinde göllenir ve pıhtılaşabilirler ve çok şiddetli ağrıya neden olan şişlik ve inflamasyona neden olabilirler” diye konuştu.

Rektal kanama olduğunda doktora başvurulmasını ve doktorun muayene ettikten sonra gerekli testleri yaptıktan sonra rektum kanseri gibi diğer hastalıkları dışlayıp hemoroit tanısını koyabileceğini anlatan Doç.Dr.Fahri Yetişir, açıklamasını şöyle sürdürdü; “Doktora gittiğinizde daha öncesinde hemoroit tanısı konulup konulmadığı ne kadar miktarda ve sıklıkta kanamanızın olduğunu, ayrıca başka şikâyetlerin de olaya eşlik edip etmediğini detayları ile anlatılmalıdır. O ana kadar yapılmış olan tedaviler ve etkilerini de anlatmalısınız.

Rektal kanamanın hepsinin hemoroitten olduğunu düşünmeyin özellikle 40 yaşından büyükseniz. Rektal kanama başka hastalıklarda da oluşabilmektedir özellikle kalın bağırsak ve rektum kanserlerinde de kanama tek belirti olabilir. Büyük tuvalet alışkanlıklarındaki değişikliklerle birlikte olan kanama veya büyük tuvaletin şekil ve içeriğindeki değişikliklerle birlikte olan kanamalarda kesinlikle doktora başvurulmalı ve ileri tetkikler yapılmalıdır.

Çok miktarda rektal kanamanız oldu ise halsizlik, güçsüzlük ve dermansızlık varsa durum çok ciddidir ve acilen doktora başvurulmalıdır.”

Doç.Dr.Fahri Yetişir, hemoroit nedenleri konusunda ise “Normal şartlarda rektumda anüs çevresinde hemoroit denilen damar yastıkçıkları vardır ve bunlar dışkılama esnasında şişerek rektumu korumaktadır. Çok fazla basınç altında kalındığı zaman bu hemoroit yastıkçıkları içerisinde çok fazla miktarda kan göllenmesine neden olur ve şişmelere ve dışarı sarkmalara neden olur. Bu şekilde hemoroit meydana gelir.

Bu basın artışına neden olan başlıca nedenler: Büyük tuvalet yaparken çok fazla ıkınılması, Büyük tuvalet yaparken uzun süre tuvalette kalınması, Kronik ishal veya kabızlık, Şişmanlık, Gebelik, Anal ilişki, Lifli gıdalardan fakir beslenme ve ileri yaş.

Komplikasyonları: Hemoroidin komplikasyonları çok sık olmamakla birlikte, Kronik kan kaybı nedeni ile kansızlığa neden olabilir.

Boğulmuş hemoroit: Hemoroide olan kan akımının durması halidir ve şiddetli ağrıya neden olur.” dedi.

Dış hemoroit tanısını doktorunuz sadece gözüyle bakarak koyabileceğini kaydeden Doç.Dr.Fahri Yetişir, açıklamasını şöyle sürdürdü;

“Anal kanalın ve rektumun parmakla muayene edilmesi: Bu muayene çok önemli bir muayenedir ve bu bölgenin çoğu hastalığının teşhisinin konulmasını sağlar.

Gözle inceleme: Gözle incelemek için anaskop, rektoskop, sigmoidoskop veya kolonoskop kullanılabilir.

Kalın bağırsak kanserini de içeren bağırsak sisteminin diğer hastalıklarından şüphelenildiği taktirde kolonoskopi dahil başka tetkiklerde yapılması gerekebilir.

Hemoroit Tedavisi:

Evde yapılabilecek tedaviler: Çoğu erken evre hemoroit hastalığında evde yapılan basit tedaviler ile düzeltilebilmekte veya hastalığın ilerlemesi durdurulabilmektedir.

Yüksek lifli gıdaların yenilmesi: Meyve ve sebzeyi daha fazla tüketilmesi büyük tuvaletin daha kolay yapılmasına sebep olur ve kabızlığın düzelmesini sağlar bu sayede daha az ıkınılır ve hemoroidin nedenlerinden kurtulunmuş olur.

Bölgesel yüzeysel tedaviler: Basit lokal hemoroit kremleri

Sıçak su oturma banyosu: Bir leğenin içine banyo suyundan biraz daha sıcak su konularak içerisine 1520 dakika oturulması. Bu oturma esnasında poposunu kasıp gevşetme hareketleri yapması önerilir. Bu oturma banyosunu kaç kere yaparsa o kadar faydalı olacaktır. En azından günde 3 kez uygulaması istenir. Büyük tuvalet sonrasında kesinlikle sıcak su oturma banyosu yapılmalıdır.

Anal bölgenin temizliği ve hijyeni: bu bölgenin temizliğinde ılık su kullanılmalıdır. Alkol ve parfümden kaçınılmalıdır. Temizlikten sonra kurutulmalıdır.

Kuru tuvalet kâğıtlarının kullanılmaması gerekir: Islatılmış tuvalet kâğıdı kullanılmalıdır. Alkollü kâğıtlar kullanılmamalıdır.

Ağrı kesici ilaç kullanılabilir: Bu tedaviler ile erken evre hemoroitler bir hafta içinde iyileşirler eğer sorun devam etmekte ise doktora başvurmalısınız.

Hemoroitte kullanılan ilaçlar: Erken evre hemoroitlerde anal bölgedeki huzursuzluk ve kaşıntı hissini yok etmek için basit hemoroit kremleri kullanılabilir.

Hidrokortizon içeren hemoroit kremlerini kullanırken bir haftadan fazla kullanmamak lazım çünkü bu bölgedeki cildin incelmesine neden olabilir.

Tromboze Dış hemoroidin tedavisi: Lokal veya genel anestezi altında doktorunuz bu tromboze olmuş olan hemoroit pakesini açarak pıhtılaşmış kanı boşaltarak çok hızlı bir şekilde tedavi ederek rahatlamanızı sağlayabilir. Özellikle pıhtılaşmadan sonraki 72 saat içerisinde iken.

Minimal İnvaziv Hemoroit tedavileri: Bant uygulaması: bu işlem özellikle iç hemoroitlerde uygulanmaktadır ve bir hafta içerisinde hemoroidin beslenmesi bozulduğu için düşmesi beklenir. Bu işlem çok basit ve hızlı uygulanabilen bir yöntemdir. Bu işlem bazen ağrıya neden olabildiği gibi işlem sonrasında kanamalara da neden olabilir. Fakat bu kanamalar genellikle çok ağır olmaz.”