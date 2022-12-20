Kros erkek takımından 20. Şampiyonluk

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Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından 17 Aralık 2022 tarihinde Adana Çukurova Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen Türkiye Üniversiteler ÜNİLİG Kros Türkiye Şampiyonasında Atatürk Üniversitesi Kros Erkek ve Kadın Takımları önemli dereceler elde etti.

Atatürk Üniversitesinin Kros ve Atletizm takımlarının 31 yıldır hocalığını yapan Dr. Öğr. Üyesi Abdulvahit Doğar yönetiminde yarışmalara katılan Enbiya Yazıcı, İslam Taşçı, Hâkim Dursun, İsmail Taşyürek ve Kadir Ünal'dan oluşan Kros Erkek Takımı 20. kez Türkiye birinciliğini elde ederek tarihi bir rekora imza attı.

Berfin Kaya, Elanur Çoban, Merve Bingöl ve Nursena Çeto'nun temsil ettiği Kros Kadın Takımı ise şampiyonada Türkiye 4.'lüğünü elde etti. Ayrıca yine Atatürk Üniversitesi öğrencisi olan İsmail Taşyürek, 24.46'lık derecesiyle Ferdi Türkiye Şampiyonu olarak Atatürk Üniversitesini onurlandırdı.

"Elde Edilen Başarılar, Üniversitemizin Marka Değerini Yükseltiyor"

Gerçekleştirilen bilimsel çalışmaların yanında kültürel, sanatsal ve sportif alanlarında yapılan etkinlikler ve kazanılan başarılarla Atatürk Üniversitesinin adından söz ettiren bir üniversite olduğunu belirten Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı, başarılı sonuçlar almasında emeği geçen herkese teşekkür etti.

Gençlere fırsat verildiği zaman önemli işler başarabildiklerini aktaran Rektör Çomaklı: “Pozitif bilimlerin yanında, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda elde edilen bu başarılar, dünya üniversiteleri ile rekabet içinde olan üniversitemizin prestijini her geçen gün daha da arttırıyor. Ulusal ve uluslararası alanda üniversitemizin marka değerine olumlu yönde katkı sağlayan bu dereceler, spora ilgi duyan öğrencilerin üniversitemizi tercih etmelerine de vesile oluyor. 20. kez Türkiye 1.'liğini elde ederek bizleri gururlandıran Kros Erkek Takımı ve Türkiye 4.'lüğü kazanan Kros Kadın Takımızı kutluyor, başarılarının devamını diyorum” şeklinde konuştu.