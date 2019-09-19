Küçük dokunuşlar büyük fark oluşturuyor

Ramadan Müminoğlu, en çok tercih edilen medikal işlemleri, ünlülere benzemek için işlem yapmanın yanlış olduğunu söyledi.

Dr. Ramadan Müminoğlu, “İnsanların kendini güzelleştirme isteği gün geçtikçe artıyor. Güzellik, her kadının arzuladığı bir görüntüdür. Kişi, istediği görüntüye ulaşabilmek için küçük dokunuşlar büyük farklılıklar yaratabilir. Örneğin; kemerli bir burnu, cerrahi operasyon uygulamadan, beş dakika içerisinde kusursuz bir görüntüye kavuşturabilirsiniz. Küçük dokunuşlarla ince dudakları dolgunlaştırabilir ve istenmeyen çizgilerden kurtulabilirsiniz. Böylelikle kişinin kendine güveni artar, duruşu, bakışı ve gülümsemesine yansır. Botoks ve dolgu en çok uygulanan işlemlerdir. Botoks, bilinenin aksine yılan zehirli değildir. Bakterilerden elde edilen bir toksin aslında. Uygulandığı alanda kasları gevşeterek çizgilerin azalmasını sağlar. 25 yaş itibariyle şikayeti olan kişilere uygulama yapılabilir. Yüz dolgusu derideki ince ve derin kırışıklıkları gidermek, ciltteki çukurları yok etmek, ince dudakları kalınlaştırmak, yanakları dolgunluk vermek amacıyla kullanılan maddelerdir. Yüz dolgusu sonrası kısa sürede daha genç bir görünüm sağlanır ve yüzdeki yorgun ifade giderilmiş olur” dedi.

Botoks ve dolgu işlemlerinin uzun yıllardır kozmetik sektöründe güvenle kullanılmakta olup (FDA) Amerika gıda ve ilaç dairesi tarafından onaylanmış ürünlerle işlemleri komplikasyonsuz bir şekilde uygulayabildiklerini ifade eden Dr. Müminoğlu, “Emziren ve hamile kadınların uygulama yaptırmaları önerilmiyor. Yan etkileri yok denecek kadar az ve geçicidir. Hafif bir baş ağrısı, birkaç günde iyileşen ve makyajla kapatılabilen morarma olabilir. Hatalı uygulamaya bağlı olarak botoks, göz kapağına yakın bir noktaya doğru kayarsa, üst göz kapağının geçici olarak aşağı sarkması gibi bir durum ortaya çıkabilir. Ancak bu çok nadir olarak görülen bir yan etkidir. Botoks ortalama 4-5 ayda bir tekrarlanabilir. Dolgu ise ortalama 1-1.5 yıl arasında değişkenlik gösterebilir” diye konuştu.

“Ünlüye benzemek için işlem yaptırılmamalı”

Tüm dünyada estetiklere ödenen paranın çok yüksek olduğunu kaydeden Dr. Müminoğlu, “Kadınların en çok istedikleri işlemler Angelina Jolie dudağı, Kim Kardashian çenesi, yanağı şeklinde. Bunlar tamamen yanlış olan düşünceler. Çünkü doğal, güzel ve estetik bir görünüm için kişi her zaman kendi yüz tipine uygun tercihlerde, isteklerde bulunmalıdır. Yani sadece ünlüye benzemek için işlem yaptırılmamalıdır. Bana sorarsanız estetiğinin yakıştığı isimlerden biri Bella Hadid.Gerçekten doğru küçük dokunuşlarla yıldızınızı parlatabileceğinizin en büyük kanıt. Botoks ve dolgu işlemleri kesinlikle konusunda uzman hekimler tarafından, yüzün anatomisine uygun olarak yapılmalıdır. Bilinçsizce, yetkisiz kişilerce yapılan uygulamalar sonucunda, beklentinin dışında şaşırmış, donmuş ya da mimiksiz ve doğal olmayan bir görünüm kazanmak kişiyi son derece rahatsız edebilir” açıklamalarında bulundu.