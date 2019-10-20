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Küçük Eliz'in Atatürk sevgisi

Erzurum’da 3 yaşlarındaki küçük kızın eline aldığı Atatürk heykelini tanıması sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Erzurum'da 3 yaşlarındaki küçük kızın eline aldığı Atatürk heykelini tanıması sosyal medyada büyük ilgi gördü.


3 yaşlarındaki Eliz Kivrak'ın annesi tarafından paylaşılan görüntüsü sosyal medyada büyük ilgi gördü. Küçük kızın evde oyun oynadığı sırada annesi eline aldığı heykelin kime ait olduğunu sorduğunda “Atatürk” demesi izleyenleri duygulandırdı. Anne Ege Kivrak tarafından paylaşılan görüntüye sosyal medyada yüzlerce beğeni geldi.

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