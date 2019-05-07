Küçük Furkan son yolculuğuna uğurlandı

Erzurum'da 17 Nisan Çarşamba günü kaybolan ve 20 gün sonra dün cesedi bulunan Furkan Yiğit'in cenazesi, gözyaşları arasında Budaklı köyünde toprağa verildi.

Dün akşamüzeri otopsi işlemleri için Erzurum Adli Tıp Kurumu'na getirilen 4 yaşındaki Furkan Yiğit'in cenazesi, yapılan otopsinin ardından gece yarısı akrabaları tarafından teslim alındı.

Erzurum'dan cenaze aracıyla Karaçoban İlçe Devlet Hastanesinin morguna götürülen minik Furkan'ın cenazesi, burada aile yakınlarınca karşılandı. Saat 16.00'ya kadar morgta bekleyen Furkan'ın cenazesi, Karaçoban Belediyesine ait cenaze nakil aracıyla alınarak, Budaklı köyündeki baba evine getirildi. Cenazeyi karşılayan yakınları, gözyaşlarına boğuldu. Kılınan cenaze namazının ardından küçük Furkan, gözyaşları arasında Budaklı köyü mezarlığına defnedildi.

Cenazeye Erzurum Valisi Okay Memiş, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Erzurum Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Ahmet Hacıoğlu, kaymakamlar ve köy halkı katıldı. Cenaze de anne Gülperi Yiğit, küçük Furkan'ın mezarı başında ağıt yakması yürekleri dağladı. Baba Fehim Yiğit ise cezaevinde olduğundan dolayı cenaze törenine katılamadı.

Olay

Erzurum'un Karaçoban ilçesine bağlı Budaklı köyünde 17 Nisan Çarşamba günü 4 yaşındaki Furkan Yiğit, evinin önünde oyun oynarken ortadan kayboldu. Durumu fark eden aile bireyleri, jandarma ve AFAD ekiplerine haber verdi. Ekiplerin başlattığı arama çalışmalarında, 4 yaşında ki Furkan Yiğit'ten haber alınamadı. Olayla ilgili baba, babaanne, dede ve amca gözaltına alındı. Babaanne, amca, ve dede serbest bırakılırken, baba ‘kasten adam öldürme' suçundan tutuklanarak Ağrı Patnos cezaevine gönderildi.