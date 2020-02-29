Küçük göğüsler psikolojiyi etkiliyor

Dr. Diren Çelik, küçük göğüslerin psikolojiyi olumsuz yönde etkilediğini belirtti. Çelik, ““Meme boyutları dişiliğin bir göstergesi olarak düşünüle gelmiştir yüz yıllar boyunca. Bu nedenle meme büyütme ameliyatları tarafımdan en çok yapılan ameliyatlardan bir tanesidir. Özellikle günümüz teknolojisi ile üretilen protezlerin vücuda uyumluluğunun yüksek olması, kolay uygulanabilir olması ve hasta memnuniyetinin çok çok yüksek olması, bu ameliyatları tercih edilir hale getirmektedir. Meme büyütme için bazı kliniklerde yapılmakta olan dolgular tarafımdan hiç bir zaman tercih edilmemiştir. Meme büyütme işlemi sadece ameliyat yoluyla yapılırsa başarılı olur” dedi.

Ameliyat öncesinde yapılan ölçümlerin ve muayene sonrasında ne şekilde (yuvarlak veya damla şekilli) ve ne büyüklükte bir protez kullanılması gerektiğinin hastalarla birlikte konuşarak kararlaştırıldığını kaydeden Op.Dr. Çelik, “Burada benim tecrübemin yanı sıra hastanın beklentileri de son derece önemlidir. Ayrıca protezin hangi seviyeye koyulacağı (kas altı, kas kılıfı altı, kısmi kas altı (dual plane) veya meme altı) ve nereden koyulacağı (meme altı, koltuk altı veya meme başı) planmalıdır. Ameliyat öncesinde 6 saat boyunca su, yemek ve sigara kullanılmaması gerekmektedir. Ameliyat saatinde ise hasta, yatağında yapılan ilacın verdiği rahatlıkla ameliyathaneye indirilir ve genel anestezi altında operasyon tamamlanır. Ameliyat sırasında kararlaştırılmış olan protezin yanı sıra bir büyük ve bir küçük boyları da ameliyathanede bulundurulur.

Bu protezlerin deneme boyları yerleştirilerek, beklenen sonuca hangisi ile ulaşılabileceği net olarak görülmüş olur. Son karar bu şekilde ameliyathanede verilmiş olur. Sonuç olarak hastaya özel protez açılır ve yerleştirilir. Özel bandajlar ve sütyen giydirildikten sonra ağrı kesiciler eşliğinde hastalarımız uyandırılır ve odasına alınır. Meme büyütme ameliyatlarında dren kullanılmamaktadır. Ameliyattan 1 gün sonra hastaneden taburcu olmak mümkündür. Ameliyat sonrasında görülen ağrılar ağrı kesiciler yardımıyla kesilebilir. Ameliyat sonlandırılırken giydirilen medikal sütyenler 1 ay boyunca kullanılmalıdır. Genellikle meme altı ve koltuk altından yapılan girişimlerde 4-5 cm civarında çizgi şeklinde silik bir iz kalmaktadır. Bu iz yıllar içerisinde gözden kaybolur. Kas altı yerleştirilen protezlerde 10 gün kadar kollar yukarı kaldırılırken ağrı hissedilecektir. Dikişler gömülü olduğundan alınması gerekmeyecektir. Sonuç olarak, kolay bir sürecin sonunda, arzu edilenden sonuca ulaşılmış olur” açıklamalarında bulundu.