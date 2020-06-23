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Küçük kazazedeye Başkan Orhan morali

Geçtiğimiz günlerde Aziziye ilçesi Milli Egemenlik Caddesi üzerinde refüjde yeşil ışığın yanmasını beklediği sırada bir aracın kontrolünü kaybederek ezdiği ve sonrasında hastaneye kaldırılan 9 yaşındaki İsmail’in sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi.

Geçtiğimiz günlerde Aziziye ilçesi Milli Egemenlik Caddesi üzerinde refüjde yeşil ışığın yanmasını beklediği sırada bir aracın kontrolünü kaybederek ezdiği ve sonrasında hastaneye kaldırılan 9 yaşındaki İsmail'in sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi. Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören İsmail Hakkı Durnagöl'ü, ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini ileten Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, silgi almak için evinden çıkan İsmail'in yaşadığı ve güvenlik kameralarına yansıyan feci kazanın kan doldurucu olduğunu söyledi.


İsmail Hakkı'nın baba ve annesiyle hastanede görüşen Başkan Orhan, ziyareti esnasında ipad tablet hediye etti. Ziyaretten duyduğu mutluluğu gözlerinden okunan İsmail, Başkan Orhan'a teşekkür etti. Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan geçmiş olsun dileklerini iletti. Başkan Orhan, "İsmail yaşadığı şoku yeni yeni atlatıyor. Bazı şeyleri de hatırlamıyor. Tek hatırladığı silgi almaya giderken üzerine arabanın çıkması. Çok şükür konuşabiliyor ve diyalog kurabiliyor. Bu anlamda sağlık durumun da iyiye gittiğini doktorlarından öğrenince çok sevindik. Görüntüleri izlediğimizde çocuğun hiçbir suçunun olmadığını görüyoruz. İnşallah tez zamanda sağlığına kavuşur ve aramıza döner" diye konuştu.


İsmail'in sağlık durumunun gün geçtikçe iyiye gittiği ve yakın zamanda taburcu edileceği öğrenildi.

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