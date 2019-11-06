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Küçük, Personel Hizmetleri Daire Başkan Yardımcılığına atandı

Personel Hizmetleri Daire Başkan Yardımcılığına Oltulu Nurettin Küçük atandı.


Nurettin Küçük, Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü Personel Hizmetleri Daire Başkan Yardımcılığı görevine getirildi. Personel Hizmetleri Başkan yardımcılığı görevine başlayan Küçük'ün atama kararı Oltu'da sevinçle karşılandı.


NURETTİN KÜÇÜK KİMDİR?


1977 yılında Oltu'da dünyaya gelen Nurettin Küçük, ilk, orta ve lise eğitimini Oltu'da tamamladı. Sağlık memuru olarak bir müddet görev yaptıktan sonra Kamu Yönetimi bölümünü bitirdikten sonra aynı alanda yüksek lisans yapan Küçük, Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü Personel Hizmetleri Daire Başkan Yardımcılığı görevine getirildi.


Evli ve 2 çocuk babası olan Küçük, iyi derecede İngilizce bilmektedir.

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