Küçükoğlu; 14 Mayıs'ta çifte bayram yaşatacağız

Ramazan Bayramı münasebetiyle AK Parti İl Başkanlığı tarafından Yakutiye Kent Meydanı'nda düzenlenen bayramlaşma töreninde Erzurumlular ve teşkilat mensupları bayramlaştı. Milletvekili adaylarının da varlık gösterdiği yoğun katılımla gerçekleştirilen programda konuşan AK Parti Erzurum İl Başkanı Av. İbrahim Küçükoğlu, partililerin bayramlarını kutladı. 14 Mayısta yapılacak olan seçim tarihine dikkat çeken İl Başkanı Küçükoğlu, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan 14 Mayıs seçimlerinde Erzurum'da 6 Milletvekilimiz ile yeniden Cumhurbaşkanı olacak. İnşallah ikinci bayramımızı 14 Mayısta hep beraber meydanlarda kutlayacağız” dedi.

Sekmen; Cumhurbaşkanımıza Büyük Teveccüh Var

Yakutiye Kent Meydanı'nda düzenlenen Bayramlaşma töreninde konuşan Erzurum Büyükşehir belediye Başkanı Mehmet Sekmen, tüm İslam coğrafyasında Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı ve Cumhur İttifakı'nın devamı için dua ettiğine vurgu yaptı. Erdoğan düşmanlarının ise ‘Tayyip gitsin' de Türkiye'yi nasıl parçalarız, buradan kendimize nasıl bir pay çıkartırız derdi ile 14 Mayıs'ı beklediğini dile getiren Başkan Sekmen, “Sahaları gezerken tüm aday ve vekillerimizin ortak kanaati, bundan önceki seçimlerde de olduğu gibi seçmenimizin AK Parti'ye, Recep Tayyip Erdoğan'a çok büyük bir teveccühü var. İnanıyorum ki halkımızın sağduyusu sandıkta da galip gelecektir. Sandıkta büyük patlama yapacağız” dedi.

Altınok; Buruk Bayram Yaşıyoruz

Milletvekili Adayları bayramlaşma organizasyonu sonrasında da seçim gezilerini sürdüren adaylar vatandaşlarla ve esnafla da bayramlaştılar. Önceki Dönem İçişleri Bakanı, Milletvekili Adayı Selami Altınok, 6 Şubat tarihinde Asrın felaketi olarak adlandırılan 50 bin insanımızın ölümüyle sonuçlanan deprem felaketi nedeniyle buruk Ramazan ayı ve Bayramı geçirdiklerine vurgu yaptı. Devlet olarak felaketin meydana geldiği şehirlerin imar ve ihyasının yapılacağını söyleyen Altınok, “Onbir ayın sultanı Ramazan-ı uğurlamanın hüsranı Bayrama erişmenin sevincini yaşıyoruz. Ama Şubat ayındaki felaketlerden dolayı ülkemizin neredeyse 7'de biri enkaza döndü. Büyük kayıplar verdik. Ama dünyada hiçbir devletin altından kalkamayacağı bu afetin yaralarını da süratle sarıp kayıpları telafi edeceğiz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın” diye konuştu.

Öncü; 14 Mayıs Türkiye'nin Dönüm Noktası

Erzurum Milletvekili Adayı gösterilmesinden dolayı her fırsatta memnuniyetini dile getiren AK Parti Milletvekili Av. Fatma Öncü, 14 Mayıs seçimlerinin önemine dikkat çekti. Öncü konuşmasında şunları söyledi. “Teşkilatımızla birlikte doğduğum bu kadim şehirde bayramlaşmanın mutluluğu içindeyim. Bizler 14 Mayıs'ta Türkiye'nin dönüm noktası niteliğinde olacak bu seçim için canla başla çalışıyoruz. Teşkilat mensuplarımızın büyük özverileri ile her bir vatandaşımıza Yeni Yüzyılımızın bize kazandıracaklarını anlatıyoruz. Erzurum AK Parti Teşkilatında ki Cumhurbaşkanımıza olan sevgiyi görüyorum. Erzurum halkının Cumhurbaşkanımıza olan sevgisini görüyorum. İnşallah hep birlikte bu mukaddes şehirden 14 Mayıs'ta rekor oyla yeni yüzyılın inşasına başlayacağız” diye konuştu.

Öz; Kapı Kapı Dolaşıp Davamızı Anlatacağız

Milletvekili Adayı Mehmet Emin Öz, ise açıklamasında şu görüşlere yer verdi. “Bugün çok önemli bir seçimin arifesinde mübarek Ramazan Bayramımızı idrak ediyoruz. Allah tuttuğumuz oruçları, ettiğimiz duaları kabul etsin. Bugün burada bulunan tüm arkadaşlarımın nasıl emek verdiklerini, Sayın Cumhurbaşkanımızın yanında nasıl dimdik durduğuna şahidim. Erzurum teşkilatımız her zaman olduğu gibi bu seçimde de ilklerin arasına girerek Sayın Cumhurbaşkanımızın Yeni Türkiye Yüzyılı inşasına büyük bir harç atacaktır. Tüm milletvekili adaylarımız ve teşkilat mensuplarımızla 14 Mayıs'a kadar canla başla kapı kapı dolaşıp davamızı anlatmaya devam edeceğiz. Bu vesile ile bayramımız mübarek olsun diyor, bayramın İslam alemine barış, huzur getirmesini temenni ediyorum”

Fırat; Cumhurbaşkanımızın Yeni Müjdeleri Olacak

AK Parti MKYK Üyesi Erzurum Milletvekili Adayı Abdurrahim Fırat, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir yıllık ücretsiz doğalgaz müjdesini hatırlatarak yeni müjdelerin devam edeceğini ve ülkenin her sathında her kesimin mutlu olacağı yeni projelerin hayata geçirileceğini anlattı. Fırat, “Cumhurbaşkanımız liderimiz Erdoğan verdiği sözün mutlaka yerine getirmesi ile bilinir. Hiçbir sözü yere düşmediği gibi beklenenden daha da fazlasını yaptığını biliyoruz. Bu yüzden 14 Mayıs öncesinde de sonrasında da halkın talepleri en iyi şekilde karşılık bulacaktır. Olmaz denilen projelere imza atan liderimiz enflasyonu da en kısa zamanda tek hanelere indirecek çalışmalar yapacaktır” dedi.

Çelik'ten Evlere Bayram Ziyareti

AK Parti Erzurum Milletvekili Adayı Av. Ayşe Deniz Çelik, Bayramlaşma töreni sonrasında Palandöken İlçesi'ne giderek ev ziyaretlerini devam ettirdi. Aziziye İlçesi'nde engellilerin bulunduğu bakım merkezlerini ve öğrenci yurtlarında ki depremzedeleri de ziyaret eden Çelik, bayramların toplumsal birlikteliği sağlayan değerler olduğunu söyledi. Güzelliklerin ve iyiliklerin yoğun olarak yaşandığı Ramazan Bayramını hep birlikte karşılamanın mutluluğu içerisinde olduklarını dile getiren Çelik, “Bayramlarımız, dostlukların hatırlanması, dargınlıkların giderilmesi ve geleneklerimizin yaşatılması için eşsiz bir fırsattır. Bizi biz yapan ve geleceğe taşıyan temel değerlerimiz ve zenginliklerimizdir. Bu duygu ve düşünceler ile Ramazan Bayramı'nın hayırlara vesile olmasını temenni ediyor, başta Şehit ve Gazi ailelerimiz olmak üzere tüm İslam aleminin Ramazan Bayramını kutluyorum" dedi.

Kocaaliler; Gençler İçin Büyük Projeler Gelecek

Konuşmasında Türkiye'nin yeni yüzyılını gençler inşa edeceğini söyleyen AK Parti Erzurum Milletvekili Adayı Gökberk Kocaaliler, “Bu gün burada bir bayram yaşıyoruz. İnşallah el ele vererek, gençliğin enerji ile 14 Mayıs akşamı da ikinci bayramımızı yaşayacağız. Cumhurbaşkanımızın tensipleri ile Erzurum'da AK Partimizin kadrolarında aday gösterilen en geç milletvekili adayı olarak sahada gördüklerimiz bizleri çok heyecanlandırıyor. Tokalaştığımız her el bizlere Recep Tayyip Erdoğan'a ve davasına sadık kalmamızı, çok çalışmamızı istiyor. Biz Erzurumlu gençler olarak, liderimizin, milletimize yaptığı hizmetleri anlatmaktan usanmayacağız” şeklinde konuştu.