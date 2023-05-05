Küçükoğlu; Erzurum heyecanla Cumhurbaşkanımızı bekliyor

AK Parti Erzurum İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, Cumhur İttifakı ortaklarından Yeniden Refah Partisi'nin aday tanıtım toplantısına katıldı. Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Dr. Cengiz Yavilioğlu'nun da katıldığı toplantıda birlik beraberlik mesajları verildi. Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan Erzurum İbrahim Erkal Kültür Merkezi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için partililerinden destek istedi.

Erzurum mitingiyle Dadaşlara seslenecek olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için hazırlıkları tamamladıklarını söyleyen Ak Parti Erzurum İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, “Devasa miting alanında aynı ölçüde devasa bir katılım bekliyoruz. Halkımızın davet edilmesinden miting alanının süslenmesine, ulaşım hizmetinden ikramlara kadar her detay için titizlikle çalışılıyoruz. Türkiye Yüzyıl'ının arifesinde gerçekleştirilecek ve rekor katılım beklediğimiz mitingin tarihi fotoğrafı için AK Parti Erzurum Teşkilatı olarak adeta seferberlik ilan ettik. 2023 seçimleri için uzun süredir saha çalışmalarını sürdüren İl Teşkilatımız 2 bin 239 sandık görevlisi ile buluşma, sokak bazlı hane ziyaretleri gibi büyük çalışmalarının miting programıyla taçlandırmayı amaçlıyor.” dedi.

İl Başkanı Küçükoğlu daha sonra şöyle konuştu, “Erzurum'da 20 ilçede toplam bin 188 mahallede 509 bin 566 seçmenimiz bulunuyor. Tüm teşkilatımız yoğun bir şekilde uzunca bir süredir buralarda çalışmalarını sürdürüyor. Aynı mahalle ve sokağa, hatta haneye ikinci üçüncü kez çalışma yapıldığını, bu seçimin öneminin anlatıldığını belirtmek isterim. İnşallah büyük bir katılımla 150 bin kişiyi aşan Erzurumlu vatandaşımız Cumhurbaşkanımızla kucaklaşacaktır.” diye konuştu.