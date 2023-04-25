Yoğun tempoya aldırış etmeden kilometrelerce yol giden adaylar ilçe ilçe, mahalle mahalle, sokak sokak gezip vatandaşı dinleyip seçmenlere seçim beyannamesi hakkında bilgi veriyorlar.

Milletvekili adaylarının dışında İl başkanı Küçükoğlu'nun yoğun temposu da ilgi çekiyor. Dünkü gezisinde ilk olarak Adliye Sarayını gezen Başkan Küçükoğlu, ardından Baro Başkanlığına ve Palandöken Kaymakamlığına ziyaret gerçekleştirdi. Son olarak Erzurum Sanayi esnafına giden Küçükoğlu, yoğun ilgi ile karşılandı. Esnafın sorunlarını dinleyip AK Parti çalışmaları hakkında bilgi veren Küçükoğlu, esnafa yönelik projelerin müjdesini verdi. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından Erzurum'da sürdürülebilir kalkınmanın, dünya piyasası ile rekabet edilebilir üreten Türkiye olmanın yolunu açtığını dile getiren Küçükoğlu, “Sürdürülebilir kalkınmayı destekliyoruz. 2002-2022 yılları arasında, Türkiye'nin kalkınması ve sanayisinin takibi, imalat sanayisinin desteklenmesi amacıyla Sanayi ve Ticaret Bakanlığımız tarafından 829 işletmeye sanayi sicil belgesi verdik. KOSGEB destekleri ile Kobilerimizin önünü açıyor, mikro ölçekli işletmelerimizin büyümesine destek programlarımızla katkıda bulunuyoruz. 2010-2022 yılları arasında 2 bin 450 işletmeye 863 milyara yakın destek sağlanmıştır. KOSGEB faaliyetleri kapsamında 3711 işletmeye alternatif finansman desteği olarak yaklaşık 118 milyar TL'lik kredi hacmi sağlandığı edindiğimiz bilgiler arasında” diye konuştu.

Altınok; Milli Teknoloji Hamlesine 7'den 70'e Katkı Hedefliyoruz

Önceki dönem İçişleri Bakanı AK Parti Milletvekili ve Adayı Selami Altınok, dünkü gezisini Köprüköy ilçesine gerçekleştirdi. İlçe Başkanı Rıdvan Aras ve Belediye Başkanı Osman Belli'nin refakatinde Emre, Buğdaylı, Ağcaşar, Soğuksu, Dumankaya, Akçam, Karataşlar ve Güzelhisar Mahallelerini ziyaret eden Altınok, Yağan Mahallesi'nde de gezilerini sürdürdü. Esnaf ve Kahvehane sohbetlerinde özellikle Milli Teknoloji Hamlesi için AK Parti'nin çalışmalarını anlatan Milletvekili Altınok, 7'den 70'e herkesin bu çalışmalara katılımlarının sağlanmasının hedeflendiğini anlattı. Türkiye'nin teknolojik yetkinliğini geliştirmek amacıyla etki gücü yüksek program ve projelerin hayata geçirilmesine katkı sağlamanın önemine değinen Altınok, “Bu hedefler doğrultusunda ilgili paydaşlarla işbirliğine gidilecektir. 2020-2022 Haziran döneminde 1 adet DENEYAP Atölyesi öncelikli pilot illerde kurulmuştur. Yurt geneline bunun yaygınlaştırılması hedeflenmiştir. Büyük projelerimizde halkımızın iştiraki ve deste bizim için çok önemlidir. 14 Mayıs sonrasında daha farklı ve iddialı projelerle vatandaşlarımıza hitap edeceğiz” şeklinde konuştu.

Öncü; Erzurum'un Hızına Hız Kattık

AK Parti Erzurum Milletvekili Adayı Av. Fatma Öncü'nün dünkü ilçe gezisi Horasan'dı. İlçe Başkanı Recep Karataş ve İlçe Belediye Başkanı Abdulkadir Aydın ile beraber ilk olarak Horasan esnafını gezen Milletvekili Adayı Öncü, ardından Horasan Nene Hatun Kadın ve Kültür Evi'nde bayanlarla söyleşi gerçekleştirdi. Kırkgözeler Mahallesi'nde de yine kadınlarla söyleşi yapan ve kahvehane ziyaretlerini sürdüren Öncü, AK Parti Horasan Seçim Koordinasyon Merkezi'nde de vatandaşlarla hasbihal etti. Erzurum'un AK Parti döneminde diğer şehirlerle olan devlet yollarını 1000 kilometrenin üzerine çıkarttıklarını söyleyen Milletvekili Adayı Öncü, ilçe, belde ve köyleri şehir merkezine ulaştıran il yollarını ise 632 kilometre uzattıklarını kaydetti. Bunun dışında tarihi köprülerin korunması ve yapımı konusunda da çalışmaların yapıldığını dile getiren Öncü, “ Erzurum'umuzda edindiğimiz bilgilere göre 2003 yılında Şekerpınar, 2012 yılında Ağaver, Pulur, Nebi, 2013 yılında Kız, 2014 yılında Çobandede, 2015 yılında Sultanhamid 1, Sultanhamid 2 Sultanhamid 3, Hacıbekir ve Pehlivanlı Köprüleri'nin 2017 yılında ise Karaz, Çöğender, Tifnik ve Mülk Köprüleri'nin restorasyonu tamamlanmıştır. Ortaya çıkan bu tabloda AK Parti'nin Erzurum'da ki tarihi yapılara nasıl sahip çıktığını ve koruduğunu görmekteyiz” dedi.

Öz; “Verilene razı olan ülkeden, hakkını arayan ülkeye”

AK Parti Milletvekili Adayı Mehmet Emin Öz, çalışmalarına hız kattı. Öz, 14 Mayıs seçimleri için kapı kapı dolaşırken, yaptığı konuşmalarda ‘istikrar' vurgusu yaptı. AK Parti Erzurum Milletvekili Adayı Mehmet Emin Öz, seçim çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Dünkü gezisini Aşkale'de sürdüren Milletvekili Adayı Mehmet Emin Öz'e İlçe Başkanı Abdulkerim Polat ve İlçe Belediye Başkanı Ahmet Yaptırmış refakat etti. Muhtaroğlu ve Kayserioğlu Caddelerinde esnaf gezilerini sürdüren Öz'e ilgi gözlerden kaçmadı. Öz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti için destek isterken, vatandaşlara AK Parti'nin seçim beyannamesini de anlatıyor. Milletvekili Adayı Emin Öz, yaptığı esnaf ziyaretlerinde, Türkiye'nin son 20 yılında geldiği noktayı anlatarak istikrar vurgusu yaptı. Öz; “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın kaptanlık koltuğuna geçmesiyle birlikte Türkiye'de çok şey değişti. Artık verilene razı olan değil hakkını arayan bir ülke konumuna geldi. Dışa bağımlılığı azaltmak için tüm imkânlarıyla canla başla mücadele eden bir ülke konumuna geldi. Türkiye son 20 yılda çok şeyler kazandı. Bunu her alanda görmemiz mümkün. Tüm bu kazanımlarımızın devamı için istikrar çok önemli. Cumhurbaşkanımızı tüm dünya tanıyor. Biliyorlar ki Türkiye artık verilene razı olan değil hakkını arayan bir ülke. Bu fikriyatın bile devamı için istikrar çok önemli. Daha yapacak çok işimiz var. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 14 Mayısta inşallah bir kere daha bu ülke istikrar diyecek” dedi.

Tekman'da Ak Parti Sesleri

AK Parti Milletvekili Adaylarının aralıksız çalışmaları devam ederken, güney ilçelerinden Tekman'da AK Parti'ye yoğun teveccüh dikkatlerden kaçmıyor. AK Parti MKYK Üyesi Erzurum Milletvekili Adayı Av. Abdurrahim Fırat, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ile birlikte Tekman'a çıkarma yaptı. İlçe Başkanı Taner Özer ve İlçe Belediye Başkanı Mustafa Ergin ile birlikte önceki günkü gezisini devam ettiren Fırat, Türkiye Yüzyılı vizyonuna atıfta bulundu. Türkiye Yüzyılı'nın, geleceğe yönelik büyük bir vizyon ve ufuk olduğu söyleyen Fırat, “Anadolu'nun çileli topraklarına ayağını basan bir idealdir Türkiye Yüzyılı. Bu söz size sıradan bir seçim sloganı gibi gelmesin kardeşlerim. Bunlara karşı şu vurguyu yapmak istiyorum ve diyorum ki Türkiye, Anadolu'dur, Türkiye Anadolu'nun her farklılığını bağrında birleştiren büyük bir zenginliğin adıdır. Kimse bu zenginliği yok etmeye çalışmasın farklılıklarımız üzerinden kendine siyasi rant elde etmesin. Biz bir oldukça güzeliz. Türkiye Yüzyılı bu birliğin özetidir, o zenginliğin ifadesidir. Gençler, Türkiye Yüzyılı'nın taşıyıcıları sizlersiniz. İşte karşımdasınız. Palandöken gibi haşmetle bakanlarsınız. Dağ gibi sapasağlam duranlarsınız. Siz bu davanın yılmaz neferleri, memleketin gerçek kahramanlarısınız. Ülkemizin sevdasıyla yanıp tutuşanlarsınız.. Selam olsun size. Hepinize selam olsun. 14 Mayıs zaferimiz şimdiden mübarek olsun. Türkiye Yüzyılı dünyaya hayırlar getirsin” dedi.

Çelik; Sağlıklı Gelecek, Sağlıkla Yeşerecek

AK Parti Erzurum Milletvekili Adayı Av. Ayşe Deniz Çelik, Palandöken İlçesi'nde düzenlediği seçim gezilerinde Kazım Yurdalan Mahallesi'nde bulunan Aile Destek Merkezi, Hatuniye Medresesi ve ESMEK'i ziyaret etti. Recep Tayyip Erdoğan Kültür Merkezi ve MNG AVM'de Sınav Koleji tarafından organize edilen 23 Nisan programında da bulunan Çelik, sağlık hizmetlerinde AK Parti'nin dünyada emsali olmayan uygulamalar ve yatırımlar yaptığına dikkat çekti. “İnsanımıza verdiğimiz sağlık hizmetlerini devletin sağladığı bir lütuf değil, bir hakkın teslimi olarak görüyoruz” diyen Milletvekili Adayı Çelik, “Hastane kapılarında uzayıp giden kuyruklar, parası olmayanların geri çevrildiği, bebeklerin ve cenazelerin rehin tutulduğu Türkiye' geride kaldı. Devlete ait hastaneler hayal bile edilemez bir şekilde tek çatı altında toplandı. Bunlar dışında özel kuruluşlardan yararlanma imkanı getirilerek, kamu veya özel demeden hastanelerin kapısı herkese açılmış oldu. Hastanelerimiz birinci sınıf modern imkanlara ve fiziki şartlara sahip hale getirdik. Sağlık alanında getirdiğimiz yeni anlayışla koruyucu sağlık hizmetlerini yaygınlaştırdık. Hasta yataklarının nitelikli hale getirilmesi için bütçeden ayrılan pay yükseltildi. Yeni sağlık tesislerinin hizmete alındığını ve bunlarla birlikte tıbbi cihaz kapasitesini artırıp yenilediğimizi de kayıt düşmek istiyorum” diye konuştu.

Kocaaliler; Bağımsız Enerji Güçlü Türkiye

Aziziye İlçe teşkilatının dünkü konuğu Milletvekili Adayı Gökberk Kocaaliler'di. İlçe Koordinatörü Ömer Faruk Ü lker, İlçe Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, İlçe Belediye Başkan Yardımcısı Ömer Faruk Töremen ve teşkilat mensuplarının refakatinde Aziziye İlçesi'ne giden Kocaaliler, Yarımca, Adaçay, Tınazlı, Ömertepe, Sakalıkesik, Aşağı Yenice ve Söğütlü Mahallelerini gezerek vatandaşlarla buluştu. İlçe Kadın Kolları Başkanı Ayşe Aydın ve İlçe Gençlik kolları Başkanı Ömer Faruk Dorman ile Meclis Üyesi Zafer Ala, İlçe Yönetim Kurulu üyeleri Emre Güngörmez ve İlhan Kervan'ında dahil olduğu gezilerde Milletvekili Adayı Kocaaliler, AK Parti'nin özellikle son yıllarda enerji yatırımlarının, Geleceğin Türkiye'sini teminat altına alma girişimi olarak yorumladı. Kocaaliler, “AK Parti, ülkemizin artan enerji talebini dikkate alıyor ve yerli ve milli çözümlere yönelmektedir. Yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarına önem vermekte ve yurt içi enerji üretimini artırmaktadır. Yer üstü ve yer altı kaynakları ülke ekonomisine yüksek katma değer sağlayacak şekilde değerlendirmektedir. Enerji sektörünü büyüterek geleceğin Türkiye'sini teminat altına alıyoruz. Alt yapısı güçlenen enerji çalışmalarımız 14 Mayıs seçimleri sonrasında da daha etkin bir şekilde devam edecektir. Milletimiz bizim için önemlidir. Onların beklentileri süratle çözüme ulaşacaktır” şeklinde konuştu.