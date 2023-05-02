Küçükoğlu: “Türkiye'nin en iddialı seçim çalışmasını yapıyoruz”

14 Mayıs seçimleri için geri sayım devam ederken, AK Parti Erzurum İl Teşkilatı ve Seçim Koordinasyon Merkezi'nin programlarına uyarak çalışmalarını sürdüren milletvekili adayları, belediye başkanları, ilçe başkanları, ana kademe, kadın ve gençlik kolları ve ilçe yönetimleri adeta rekor çalışmaya imza atmaya hazırlanıyor.

30 Nisan itibariyle hedeflenenin üzerinde çalışma yaptıklarını anlatan AK Parti Erzurum İl Başkanı Av. İbrahim Küçükoğlu, özellikle milletvekili adaylarının performansından duydukları memnuniyeti dile getirdi. Henüz seçimlere 14 gün kala Ankara'dan gelen katılımcılarda dâhil 300 ilçe ziyareti yapıldığını söyleyen Küçükoğlu, “Erzurum'un 20 ilçe ve merkezde toplam 42 adet Seçim Koordinasyon Merkezi ve irtibat bürolarımız bulunuyor. Bu merkezlerimiz aracılığı ile il, ilçe teşkilatlarımız, belediye başkanlarımız, kadın kolları ve gençlik kolları başkanlıklarımız çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Şu ana kadar 2500'ün üzerinde program hazırlandı ve hiçbir aksilik yaşanmadan bu programlara riayet edilip seçmen taramalarımız yapılmıştır. Türkiye'deki teşkilatlar içerisinde en iddialı seçim çalışmasını yürüttüğümüzü söyleyebilirim. En az bu çalışma kadar tüm programlarımızı seçim yasaklarına kadar tamamlamış olacağız. Rekor çalışmalarımızın meyvesini 14 Mayıs seçimlerinde fazlasıyla alacağımıza inanıyorum” diye konuştu.

Erzurum mitingi hazırlığı devam ediyor

Öte yandan Erzurum İl Teşkilatında 5 Mayıs tarihinde Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı Erzurum Mitingi hazırlıkları aralıksız devam ediyor. Teşkilatlarda hummalı bir çalışma olduğu görülürken İl Başkanı Av. İbrahim Küçükoğlu, en ufak bir aksilik olmaması için en ince detayına varıncaya kadar hazırlıkları bizzat denetliyor. Olimpiyat Millet Bahçesi karşısındaki Yeni Miting alanında yapılacak olan 5 Mayıs mitingine yoğun katılım bekleniyor. İl Başkanı Av. Küçükoğlu yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Erzurum'a verdiği değerin göstergesi olarak 5 Mayıs tarihinde Erzurum halkının da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bağrına basacağını söyledi. Küçükoğlu, “Erzurum halkının teveccühü geçmiş yıllardan da daha fazla etkisini gösteriyor. Çünkü halkımız bu seçimin önemini daha iyi anlamış durumda. Yüzbinleri aşan kalabalıkları eminim ki göreceğiz” şeklinde konuştu.