KUDAKA 2020 yılı teknik destek programı 5. dönem sonuçları açıklandı

2020 Yılı Teknik Destek Programı 5. Dönemine (Eylül-Ekim) toplam 8 başvuru yapılmıştır. Değerlendirme sürecinin ilk aşaması olan ön inceleme sürecinde, projelerin idari kontrol ve uygunluk kontrolleri yapılmış, 8 başvurudan 4'üne eksik evrak talebi gönderildi. Eksik evraklar tamamlanarak 8 başvuru ön incelemede uygun bulunmuş, teknik ve mali değerlendirme aşamasına geçildi.

Teknik Destek başvurularından toplam 65 ve üzerinde puan alanlar başarılı oldu.

Değerlendirme sonuçlarına göre, başarılı olan toplam 8 proje listede yer aldı.

Başarılı projeler listesinin Ajans internet adresinde yayınlandığı 24/11/2020 tarihinden itibaren başvuru sahiplerinin en geç on iş günü içinde sözleşmeyi imzalamak üzere Ajansa müracaat etmeleri gerektiği belirtildi.

Sözleşme imzalamaya hak kazananların beraberlerinde getirmesi gereken zorunlu belgelerin; Başvuru Talep Formu, Destekleyici Belgelerin asılları, Başvuru Sahibi Karar Belgesi, Ortak Kuruluş Karar Belgesi (varsa), Teknik Şartname, Proforma Fatura, Eğitmen/Danışman Özgeçmişleri, Eğitim Müfredatı İle sözleşme imzalanabilmesi için gerekli olduğu, asıllarının veya aslına uygun nüshalarının Ajansa getirilmesi gerektiği kaydedildi.

Teknik Destek almaya hak kazanan projeler şöyle;

1- ÖĞRENİYORUZ, KALKINIYORUZ BAYBURT İL ÖZEL İDARESİ

2- BAYBURT DOĞALTAŞ DIŞ TİCARET TEKNİK DESTEK PROJESİ BAYBURT MADENCİLİK VE DOĞALTAŞ ÜRETİM, SANAYİ, TİCARET A.Ş

3- SPSS VE UYGULAMALARI EĞİTİMİ PROJESİ TÜİK ERZURUM BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

4- ARPALI ÇORUHLA GÜZELLEŞİYOR ARPALI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

5- ERZİNCAN VALİLİĞİ SOSYAL MEDYA EĞİTİM TANITIM VE DANIŞMANLIK HİZMETİ PROJESİ ERZİNCAN VALİLİĞİ

6- ÇENGERLİ KİLİMİ; COĞRAFİ İŞARET ALIMI İLE PAZARLAMA VE TANITIM AMAÇLI İNTERNET SİTESİ KURULUMU TEKNİK DESTEK PROJESİ ERZİNCAN BELEDİYESİ

7- DEMİRÖZÜ BARAJI SOSYAL TESİSİ ÇEVRE DÜZENLEME PROJESİ DEMİRÖZÜ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

8 - TTO UZMANLARININ AR-GE EKOSİSTEMİNDEKİ YETKİNLİKLERİNİN ARTIRILMASI İÇİN EĞİTİMLER ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ