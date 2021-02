KUDAKA 2021 yılı teknik destek programı açıklandı

2021 yılı teknik destek programının amacının TRA1 Düzey 2 Bölgesi'ndeki yerel yönetimlerin başta planlama çalışmaları ile bölge plan ve programlarını uygulayıcı veya yerel kalkınma kapasitesini artırıcı faaliyetlerine ve Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliğinin 7/A maddesinde belirtilen başvuru sahiplerinin yerel ve bölgesel kalkınmaya katkıda bulunabilecek çalışmalarına destek sağlamak olduğu ifade edilerek Teknik destek programı kapsamında belirlenen öncelikler şöyle açıklandı:

“Öncelik 1: Turizmin Geliştirilmesi

İşletmelerin; yönetim ve işletme uygulamalarının iyileştirilmesi, pratik sorunlarının çözüme kavuşturulması, organizasyon performansının artırılması ile yeni iş fırsatlarının ortaya çıkarılması ve değerlendirilmesine yönelik yönetim danışmanlığı hizmetleri

Turizm sektöründe çalışan yönetici ve personel ile bölgeye gelen ziyaretçilerle doğrudan temas halinde olan insan kaynağına yönelik eğitim programları

Turizm sektörünün yardımcı hizmetlerinde faaliyet gösteren farklı meslek gruplarına yönelik olarak eğitim programları

Turizm sektöründeki gelişmelere bağlı olarak ortaya çıkacak insan kaynağı açığına yönelik eğitim ve meslek edindirme kurslarının düzenlenmesi

Turizm sektöründe faaliyet gösteren kurum ve kuruluşların kurumsal kapasite eksikliği nedeniyle gerçekleştiremedikleri, sektöre yönelik araştırma ve çalışmalar

Öncelik 2: TRA 1 Düzey 2 Bölgesi'nde Et ve Süt Sektörlerinin Geliştirilmesi

Sektördeki işletmelere yönelik kurumsallaşma, müşteri ilişkileri yönetimi, e-ticaret ve dijital pazarlama, tedarik zinciri yönetimi, kurumsal kaynak planlaması ve toplam kalite yönetimi gibi konularda yönetim danışmanlığı hizmeti

Tarımsal verimliliği arttırıcı uygulamalar, tarımsal atıkların geri kazanımı ve değerlendirilmesi, hijyen-sanitasyon, bakım-besleme, sürdürülebilir üretim ve tüketim, enerji tasarrufu/verimliliği, eko-verimlilik (temiz üretim), markalaşma-pazarlama konularında eğitim programları

Öncelik 3: TRA 1 Düzey 2 Bölgesi'nde Tabii Kaynakların Değerlendirilmesi

Tabii kaynakları çıkaran, işleyen ve katma değerli hale getirerek bunları piyasaya arz eden sektörlerdeki işletmelerin ihtiyaç duyduğu kurumsallaşma, inovasyon yönetimi, AR-GE ve tasarım, müşteri ilişkileri yönetimi, toplam kalite yönetimi, test-analiz, e-ticaret, dış ticaret, dijital pazarlama gibi konularda eğitim ve danışmanlık hizmetleri

Öncelik 4: Yerel Kalkınma Fırsatları

Bölgesel kalkınma açısından önem arz eden konularda yerel aktörlerin kapasitelerinin geliştirilmesine yönelik eğitim ve danışmanlık faaliyetlerinin desteklenmesi

Finansal kaynaklara erişim sağlamak amacıyla proje geliştirmeye yönelik eğitimler

Bölgeye özgü ürünlerin markalaşması, coğrafi işaret belgesi alması ve pazarlanmasına yönelik danışmanlık hizmeti sağlayan çalışmalar”

2021 yılı teknik destek programı kapsamında yapılabilecek faaliyet türleri ve bütçe hakkında ise şu bilgiler verildi:

“Eğitim verme, Program ve proje hazırlanmasına katkı sağlama, Danışmanlık sağlama, Geçici uzman personel görevlendirme, Lobi faaliyetleri ve uluslararası ilişkiler kurma gibi kurumsal nitelikli ve kapasite geliştirici faaliyetler. 2021 Yılı Teknik Destek Programının Bütçesi ve Süresi: Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı 2021 yılı bütçesinden teknik destek faaliyetleri için ayrılan toplam yıllık tutar 1.000.000 TL'dir. Teknik destek faaliyetleri mevcut bütçe ve personel imkânları çerçevesinde Ajans uzmanları tarafından veya hizmet alımı yoluyla sağlanabilir. Teknik desteğin hizmet alımı yoluyla sağlanması durumunda her bir teknik desteğin Ajansa toplam maliyeti danışmanlık faaliyetleri için (KDV Dâhil) 75.000 TL'yi; eğitim vb. diğer faaliyetler için (KDV Dâhil) 50.000 TL'yi aşamaz. Program kapsamında yararlanıcı kuruluşa herhangi bir doğrudan mali destek verilmemektedir. Ajans tarafından sağlanacak teknik desteklerden Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliğinin 7/A maddesinde belirtilen başvuru sahipleri yararlanabilir: Yerel yönetimler, Üniversiteler, Diğer kamu kurum ve kuruluşları, Kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları, Sivil toplum kuruluşları, Organize sanayi bölgeleri, Sanayi siteleri, Teknoparklar, Teknoloji geliştirme bölgesi yönetici şirketleri, Endüstri bölgesi yönetici şirketleri, Teknoloji transfer ofisi yönetici şirketleri, İş geliştirme merkezleri yönetici şirketleri, Birlikler ve kooperatifler, Kar amacı güden işletmeler. Teknik Destek Başvuruları yıl boyunca sürekli alınır. Ancak başvurular, ikişer aylık dönemler halinde değerlendirilir. 2021 yılı için Ocak - Şubat döneminden başlanarak yılsonuna kadar 6 farklı dönem için başvuru alınacaktır. Teknik destek başvuruları her bir dönemin tamamlanmasını takip eden ilk on beş iş günü içerisinde değerlendirilecektir. Başvuru Formu ve başvuru için talep edilen diğer belgeler, www.kudaka.gov.tr ve www.kaysuygulama.sanayi.gov.tr adreslerinden ulaşılacak olan Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS) üzerinden elektronik ortamda doldurulacaktır. Başvurular taahhütnamenin teslim edilmesi ile birlikte tamamlanmış olacaktır. Her bir dönem için destek taleplerinin KAYS üzerinden tamamlanarak onaylanması ve taahhütnamelerin elektronik olarak imzalanması, taahhütnamelerin e-imza ile imzalanmadığı hallerde ıslak imzalı olarak elden veya posta yolu ile Ajansa teslim edilmesine ilişkin son tarih ve saatler aşağıda belirtilmiştir: 1. Dönem (Ocak - Şubat):28 Şubat 2021 - 5 Mart 2021, 2. Dönem (Mart - Nisan): 30 Nisan 2021 - 7 Mayıs 2021, 3. Dönem (Mayıs - Haziran): 30 Haziran 2021 - 7 Temmuz 2021, 4. Dönem (Temmuz - Ağustos): 31 Ağustos 2021 - 7 Eylül 2021, 4. Dönem (Temmuz - Ağustos): 31 Ağustos 2021 - 7 Eylül 2021, 5. Dönem (Eylül - Ekim): 31 Ekim 2021 - 5 Kasım 2021, 6. Dönem (Kasım - Aralık): 24 Aralık 2021 - 31 Aralık 2021. Tüm başvuruların KAYS'tan onayı için son saat 23:59, Taahhütnameler için ise son teslim saati 18:00'dir.