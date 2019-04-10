KUDAKA, bölgenin sağlık ve spor turizmi potansiyelini dünyaya tanıtmaya devam ediyor

Antalya Expo Center'da (ANFAŞ) bu yıl üçüncüsü düzenlenen Hestourex 2019 Dünya Sağlık, Spor, Alternatif Turizm Kongre ve Fuarı'nda bölgenin sağlık ve spor turizmi temsilcileri KUDAKA standında yer aldı.

Anfaş Expo Center'da Cumhurbaşkanlığı himayelerinde düzenlenen fuarın açılışını Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğu, Antalya Valisi Münir Karaloğlu ve il protokolü gerçekleştirdi.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu açılış konuşmasında, ülkemizin sağlık ve spor turizminde önemli bir potansiyele sahip olduğunu 2017 yılında ilki düzenlenen Hestourex fuarında katılımcı Kalkınma Ajansları ile birlikte yapılan faaliyetler sayesinde, Erzurum ve Kayseri illerindeki kış sporları imkânlarının tanıtıldığını, bu merkezlerin yaz aylarında da “Yüksek İrtifa Spor Kampları” için uygun imkânlar sunduğuna değindi. Turizmin çeşitlendirilmesi ve 12 aya yayılması konusunda büyük ilerlemeler sağladıklarını vurgulayan Bakan Kasapoğlu, “Türkiye'yi spor turizminde bir marka haline getirmek için ne gerekiyorsa sabırla, özveriyle, çok çalışarak hayata geçireceğiz” ifadelerine yer verdi.

165 ülkeden 6000'in üzerinde alım heyetinin yer aldığı fuara, Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) koordinasyonunda bölgede sağlık ve spor turizmi alanında faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlar katıldı. Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş., Erzurum-Erzincan Kültür Turizm Müdürlükleri, Erzurum-Erzincan Gençlik ve Spor Müdürlükleri, Doğu Anadolu Sağlık Termal ve Alternatif Turizmi Geliştirme Derneği (DASTAD), spor kulüpleri stantta turizm değerlerini tanıttı. Profesyonellerin buluşma noktası olan fuarda alım heyeti ile ikili görüşmeler yapılarak bölgenin sahip olduğu sağlık, spor ve alternatif turizm potansiyeli tanıtıldı, birçok iş bağlantısı için ön görüşmeler yapıldı. Kalkınma Ajansları Genel Müdürü Barış Yeniçeri ve beraberindeki heyet fuara KUDAKA standında katılan kurumları ziyaret ederek çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu KUDAKA standını ziyaret etti

Kış sporları tesisleri ve yüksek irtifa sporcu kampları ile dikkat çeken KUDAKA standı, dört gün süren fuar boyunca Gençlik ve Spor Bakanlığı Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, Erzincan Valisi Ali Arslantaş, Gençlik ve Spor Bakanlığı yetkilileri ve çok sayıda yabancı ziyaretçiyi ağırladı. Fuarın birinci günü KUDAKA standını ziyaret eden Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu bölge temsilcilerinden bilgi aldı ve hatıra fotoğrafı çektirdi.