KUDAKA Bölgesine 723 yatırım

3 ilin yer aldığı istatistik bölgesinde Erzurum'un teşvikli yatırım payı kasım ayı ölçeğinde yüzde 33, ocak-kasım ayları kapsamında yüzde 52,1, 2001-2019 yılları toplamında ise yüzde 57.22 oldu.

KUDAKA BÖLGESİ KASIM AYI VERİLERİ

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı verilerine göre, Bölgede bu yılın Kasım ayında 3 bölgesel yatırım teşvik kapsamına girdi. Bölgesel yatırımlar için 85 milyon TL tutarında harcama yapıldı. Bölgesel yatırımlar kapsamında 445 kişilik istihdam kapasitesi oluşturuldu.

2019 YILI OCAK - KASIM DÖNEMİ

KUDAKA istatistik Bölgesinde 2019 yılının 11 aylık bölümünde 15 bölgesel, 8 genel toplam 23 yatırım teşvik kapsamında değerlendirildi. Bölgesel kategorideki yatırımlar için 223 milyon, genel ölçekli yatırımlar için ise 152 milyon TL tutarında harcama gerçekleştirildi. Bölgesel yatırımlarda bin 448, genel yatırımlarda ise 125 kişilik iş alanı öngörüldü.

KUDAKA BÖLGESİ 2001-2019 SÜRECİ

Bölgede 2001-2019 yılları arasında 201 bölgesel, 517 genel olmak üzere toplam 720 yatırım teşvik alanına girdi. Bu yatırımlardan 15'inin yabancı sermayeli olduğu kaydedildi. Bölgesel yatırımlarda 2.3 milyar TL, genel kapsamlı yatırımlarda 4.9 milyon TL, toplam 9.6 milyarlık harcama kaydedildi. Bölgesel yatırımlarda 11 bin 220, genel yatırımlarda ise 6 bin 454 kişilik iş alanı oluşturuldu.