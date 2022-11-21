KUDAKA desteğiyle bölgede ürün çeşitliliği ve istihdam artıyor

Şti. tarafından uygulanacak “Gençlerden Aldığımız Güçle Koruge Boru İmalatında Erzurum'u Cazibe Merkezi Haline Getiriyoruz” isimli projeye ilişkin destek sözleşmesi imzalandı.

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı'nda gerçekleşen imza törenine; KUDAKA Genel Sekreteri Oktay Güven, şirket yöneticisi Mehmet Akçin ve Ajans yetkilileri katıldı.

2022 Yılı Sektörel Yenilikçilik ve İstihdam Finansman Desteği Programının “İmalat sektöründe faaliyet gösteren işletmelerde ihtiyaç duyulan fiziki ve teknolojik altyapının geliştirilmesi, hizmet kalitesinin yükseltilmesi, uluslararası standartlara uygun katma değeri yüksek üretim yapılması ve genç istihdamının artırılması” önceliği çerçevesinde desteklenen ve toplam bütçesi 3 milyon TL olan proje ile ısı sitemleri imalatı sektöründe faaliyet gösteren ve bölgenin önemli aktörlerinden olan firmaya çift cidarlı koruge boru ekstrüzyon üretim hattı kazandırılacak.

Projenin tamamlanması ile birlikte tesisin üretim kapasitesi ve ürün çeşitliliğinin artırılması, üretim maliyetlerinin düşürülmesi, 15 kişilik ek istihdam sağlanması ve firmanın ulusal ve uluslararası pazarlarda rekabet gücünün artırılması hedefleniyor.