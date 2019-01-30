KUDAKA ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü arasında sözleşme imzalandı

Erzurum İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün KUDAKA'ya sunduğu turistlerle doğrudan irtibatlı personelin mesleki dilinin desteklenmesi eğiti isimli projenin sözleşmesi imzalandı.

Proje kapsamında kurum personelleri ve turizm sektöründen mesleki yabancı dilinin geliştirilmesi hedeflenmekte. Eğitime katılan personeller özellikle turizm danışma ofislerinde görevlendirilecek. Bu sayede Erzurum'a gelen yabancı turistlerin ağırlanması ve bilgilendirilmesinde kolaylık sağlanmış olacak.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından hazırlanan turistlerle doğrudan irtibatlı personelin mesleki dilinin desteklenmesi projesinin sözleşmesi KUDAKA binasında İl Kültür ve Turizm Müdürü Cemal Almaz ve KUDAKA Genel Sekreteri Prof.Dr. Osman Demirdöğen tarafından imzalandı.