KUDAKA, kadın girişimcileri ağırladı

Bir restoranda düzenlenen, Oltu Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Gülsün Musaoğlu, Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreteri Kürşat Karagöl, Pasinler Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreteri Halime Bingöl, Erzurum Ticaret Borsası adına Er-Po yöneticisi Elif Suncak, Nenehatun Kadın Kooperatifi Başkanı Büşra Topaloğlu, Palandöken Kadın Kooperatifi Başkanı Işılay Çakır, Kadama Kadın Kooperatifi adına Hülya Kaya ve çok sayıda kadın girişimcinin iştirak ettiği yemekli toplantıda, KUDAKA'nın kadın girişimcilere yönelik destekleri hakkında bilgiler verildi ve Erzurum'un kalkınmasına yönelik projeler üzerine görüş alış verişinde bulunuldu.

Toplantının açış konuşmasını yapan KUDAKA Genel Sekreteri Oktay Güven, ajansın kadın girişimcilere destek sağlamak için her zaman özel bir çaba gösterdiğini belirterek, istihdam sağlayan ve üretim yapan kadın girişimcilerin yanlarında olmaya ve kendilerine daima pozitif bakmaya devam edeceklerinin altını çizdi.

Toplantıda, Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası'nın (ETSO) Genel Sekreter Vekili Kürşat Karagöl de, Erzurum Kadın Girişimciler Kurulu'nun koordinatör odası olarak KGK'nın her türlü faaliyetinde yanlarında olduklarını ve desteklediklerini vurguladı.

TOBB Kadın Girişimciler Kurulu (KGK) Doğu Anadolu Temsilcisi ve Erzurum KGK Başkanı Feride Eda Çalıkuşu da, toplantının düzenlenmesindeki katkısı ve kendilerine verilen destekten dolayı KUDAKA'ya teşekkür etti.

Toplantıda, Erzurum KGK olarak yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgi veren Çalıkuşu, kadın girişimciliği önemseyen ve destek veren kurum ve kuruluşlarla her zaman yakın ilişki içerisinde olmaya ve kadın girişimcilerin ufkunu genişletmeye gayret göstereceklerini sözlerine ekledi.

Erzurum'un tek oda başkanı ve Türkiye'nin iki kadın oda başkanından biri olan Oltu Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Gülsün Musaoğlu'da ilin en fazla aktif kadın girişimcisine sahip olan Oltu'lu kadin işletme sahipleri ile toplantıya iştirak ederken, Kalkınma Ajansı'nın Kadın Girişimcilere gösterdiği destekten duydukları memnuniyeti anlattı.

Toplantıda daha sonra KUDAKA Planlama ve Programlama Birimi Uzmanı Havva Ece Gülseven, “Eğitim ve Danışmanlık ile Kapasite Artırma”, KUDAKA Erzurum Yatırım Destek Ofisi Uzmanı Şeyda Şahin de, “Finansmanla Altyapı Geliştirme” konularında birer sunum yaptı.

Toplantı, KUDAKA uzmanlarının kadın girişimcilerin çeşitli konulardaki sorularını cevaplandırmasının ardından sona erdi.