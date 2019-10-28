KUDAKA Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi Mali Destek Programı çıklandı

Erzurum, Erzincan ve Bayburt illerinin tamamında uygulanacak olan programların toplam bütçesinin 5 milyon 250 bin TL olduğu açıklandı.

Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi Mali Destek Programına bölgede faaliyet gösteren Mesleki ve Teknik Eğitim Kurumları, Odalar ve OSB'ler başvuru yapabilecek. Program çerçevesinde her bir proje için 90 bin TL ile 750 bin TL arasında mali destek verilebilecek.

Proje başvuruları 10 Ocak 2020 saat 18.00'e kadar Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS) üzerinden hazırlanması ve onaylanması gerektiği belirtildi. 10 Ocak 2020 saat 18.00 itibarıyla sistem otomatik olarak kapanacak ve sonrasında destekleyici belge ekleme ve projenin nihai halini onaylama da dâhil olmak üzere sistem üzerinden projeye dair hiçbir işlem yapılamayacak.

Proje başvurularının tamamlanması için KAYS üzerinden alınan taahhütnamenin 17 Ocak 2020 saat 18.00'a kadar e-imza ile imzalanmasının esas olduğu belirtilen açıklamada, “Taahhütnamenin e-imza ile imzalanmadığı hallerde, taahhütname başvuru sahibi tarafından ıslak imzalı olarak elden veya posta yolu ile 17 Ocak 2020 saat 18.00'a kadar Ajansa teslim edilmelidir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Zamanında KAYS üzerinden başvuru sahibi tarafından onaylanmadığı için taslak olarak kalan ve/veya taahhütnamesi KUDAKA'ya zamanında teslim edilmeyen proje başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.” denildi.