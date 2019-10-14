KUDAKA sertifikalı dış ticaret eğitimleri başlıyor

Erzurum, Erzincan ve Bayburt illerinin uluslararası pazarlarda rekabet gücünü artırmak bu çerçevede Bölgede ki KOBİ'lerin yurtdışında uygun pazarlar bulmaya dönük çalışmalar yapmasına katkı sunmak amacıyla Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA), görev alanına giren Erzurum, Erzincan ve Bayburt illerinde ihracat yapma isteğinde olan firmaların veya hâlihazırda ihracat yapan ancak ihracat payını arttırmak isteyen firmaların dış ticarete ilişkin bilgilerini geliştirmek üzere, toplam 4 gün sürecek “Ücretsiz sertifikalı dış ticaret eğitimleri” düzenleneceği açıklandı.

Eğitimlerin kontenjanı her bir sınıf için 30 kişi ile sınırlı olacağı, başvuruların değerlendirilerek eğitimlere katılacak kişiler belirleneceği belirtildi.

Başvuru yapmak isteyenlerin KUDAKA Erzurum, Erzincan ve Bayburt Yatırım Destek Ofislerine başvurmaları istendi.

Eğitimlerin Erzurum'da 05-08 Kasım, Erzincan'da 22-25 Ekim, ve Bayburt'ta 19-22 Kasım tarihlerinde gerçekleşeceği bildirildi.