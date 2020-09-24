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KUDAKA Teknik Destek Programı 4. Dönem sonuçları açıklandı

2020 Yılı Teknik Destek Programı Temmuz-Ağustos dönemi başvuruları değerlendirme süreci Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği hükümleri uyarınca tamamlanarak, teknik destek almaya hak kazanan projeler belirlendi.


2020 Yılı Teknik Destek Programı 4. Dönemine (Temmuz-Ağustos) toplam 8 başvuru yapıldı.


Değerlendirme sürecinin ilk aşaması olan ön inceleme sürecinde, projelerin idari kontrol ve uygunluk kontrolleri yapıldığı, 8 başvurudan 7'sine eksik evrak talebi gönderildiği belirtildi.


Eksik evraklar tamamlanarak 8 başvurunun ön incelemede uygun bulunulduğu ve teknik ve mali değerlendirme aşamasına geçildiği belirtildi.


Teknik Destek başvurularından toplam 65 ve üzerinde puan alanlar başarılı olmuş ve değerlendirme sonuçlarına göre toplam 4 proje listede yer aldı.


Başarılı projeler listesinin Ajans internet adresinde yayınlandığı 24.09.2020 tarihinden itibaren başvuru sahiplerinin en geç on iş günü içinde sözleşmeyi imzalamak üzere Ajansa müracaat etmeleri gerektiği açıklandı.

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