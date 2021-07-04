KUDAKA Teşvik verileri açıklandı

Erzurum'un 2001-2021 kapsamında teşvikli yatırım payı bölge toplamında yüzde 58,5 olarak kaydedildi.

Erzurum, Erzincan ve Bayburt illerinin yer aldığı KUDAKA İstatistik Bölgesinde 2021 yılının Nisan ayında 2 bölgesel, 3 genel toplam 5; Ocak - Nisan toplamında 12 bölgesel, 7 genel toplam 19; 2001 -2021 yılları toplamında ise 235 bölgesel, 538 genel kategoride toplam 775 yatırım teşvik belgesi aldı. Erzurum'un 2001 -2021 kapsamında teşvikli yatırım payı bölge toplamında yüzde 58,5 olarak kaydedildi.

Kudaka Nisan Dönemi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı verilerine göre; KUDAKA istatistik Bölgesinde bu yılın Nisan ayında 2 bölgesel, 3 genel yatırım teşvik kapsamına girdi. Bölgesel yatırımlar için 88, genel yatırımlar için 35 milyon TL tutarında yatırım harcaması kaydedildi. Bölgesel yatırımlarda 235, genel yatırımlarda ise 17 kişilik istihdam hacmi öngörüldü. Erzurum'un Nisan ayı teşvikli yatırım payı yüzde 40 oldu.

Ocak - Nisan Dönemi

Bölgede Ocak - Nisan ayları kapsamında 12 bölgesel, 7 genel ölçekli toplam 19 yatırım teşvik belgesi aldı. Bölgesel yatırımlar için 232, genel yatırımlar için 64 milyon, toplam 296 milyonluk harcama gerçekleştirildi. Bölgesel yatırımlarda bin 214, genel yatırımlarda ise 32, toplam bin 246 kişilik istihdam alanı oluşturuldu. Erzurum'un 4 aylık teşvikli yatırım payı yüzde 78,9 oldu.

Kudaka Bölgesi 2001 - 2020

KUDAKA istatistik Bölgesinde 2001- 2021 yılları arasında 235 bölgesel, 538 genel, toplam 775 yatırım teşvik belgesi aldı. Bölgesel bazlı yatırımlar için 14.2 milyar TL, genel yatırımlar için ise 6,4 milyar TL olarak toplam 21,1 milyarlık harcama gerçekleştirildi. Bölgesel yatırımlarda 14 bin 278, genel yatırımlarda ise 6 bin 469 kişilik istihdam hacmi öngörüldü.