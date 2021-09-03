KUDAKA'dan imalat sektörüne büyük destek

2021 yılı Finansman Desteği Programı kapsamında Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi'nde faaliyet gösteren mobilya, ayakkabı, gıda, plastik, elektrik devre ve cihazlarının imalatını gerçekleştiren 6 yerel firmanın proje destek sözleşmeleri KUDAKA merkez binasında gerçekleştirilen törenle imzalandı.

Onaylanan 6 projeye sağlanacak yaklaşık 10 milyon TL'lik destekle imalat sektöründe kapasite, ürün çeşitliliği ve teknolojinin arttırılması hedefleniyor. Uygulanacak projeler kapsamında planlanan yatırımların tamamlanması ile sadece Türkiye'deki taleplerin değil küresel taleplerinde karşılanması ve ülke ekonomisine katkı sağlaması bekleniyor.

Yatırımların tamamlanması sonrasında projelerin bölge istihdamını arttırıcı etkisinin yanı sıra yeni yatırımlar için de teşvik edici ve yol gösterici olması hedefleniyor.