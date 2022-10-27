KUDAKA'dan özel sektöre 42 milyon TL yatırım desteği

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından bölgede faaliyet gösteren kâr amacı güden kurum ve kuruluşlara yönelik 5 Temmuz 2022 tarihinde ilan edilen “2022 Yılı Sektörel Yenilikçilik ve İstihdam Finansman Desteği Programı'nın değerlendirme süreci sona erdi.

Program çerçevesinde et, süt, arıcılık, tabi kaynaklar, turizm ve imalat sektörlerinde faaliyet gösteren 21 firmaya finansman desteği sağlanacak. Yapılacak yatırımlar için ilgili aracı kuruluş vasıtasıyla kullandırılacak kredilerin finansman giderleri KUDAKA tarafından karşılanacak.

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından yapılan değerlendirme sonucunda başarılı bulunan 21 projenin öngörülen yatırım tutarı yaklaşık olarak 42 milyon TL'ye ulaşmaktadır. Program bağlamında başarılı olan projelere ilk 6 ay ödemesiz, toplam 36 ay vadeli kredi imkânı sağlanmış olacak.

Desteklenen projelerin hayata geçirilmesi ile birlikte Erzurum, Erzincan ve Bayburt illerinden oluşan bölgede yenilikçi ürün ve hizmet çeşitliliğinde artış hedeflenmektedir. Ayrıca yapılacak yatırımlar aracılığıyla başta gençler olmak üzere yaklaşık 600 kişilik ilave istihdam sağlanması öngörülüyor.