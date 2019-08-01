KUDAKA'dan Uluslararası Dede Korkut İzinde Sözünde Çalıştayı ve basın tanıtım organizasyonu

Her yıl geleneksel olarak Bayburt'ta düzenlenen Uluslararası Dede Korkut Kültür ve Sanat Şöleni etkinlikleri kapsamında KUDAKA tarafından “Uluslararası Dede Korkut İzinde Sözünde” isimli çalıştay ve basın tanıtım organizasyonu gerçekleştirildi.

Bayburt Şair Zihni Kültür Merkezinde düzenlenen çalıştaya, Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun, kamu ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile akademisyenler katıldı.

Çalıştayın açılış oturumunda konuşan Vali Pehlivan, konuk akademisyenleri Bayburt'ta ağırlamaktan mutluluk duyduklarını ifade etti. Uluslararası Dede Korkut Kültür ve Sanat Şölenlerinin bu yıl 25'inci yılına girdiğini kaydeden Vali Pehlivan, “Dede Korkut'un UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesi'ne dâhil edilmesi bu konudaki çalışmaların Bayburt'ta olmasının ne kadar değerli olduğunu ortaya koyuyor. Bu bağlamda “Dede Korkut'un İzinde ve Sözünde” projesinin Bayburt'tan başlatılmış olmasından dolayı mutlu olduğumu ilimiz adına bildirmek isterim ifadelerini kullandı.

Türk coğrafyasında Dede Korkut'un izini sürecek bir dizi çalışmayı kapsayan projenin heyecan verici olduğuna dikkat çeken Vali Pehlivan, “Özellikle Dede Korkut'un hikâyelerinde geçen kardeş ülkelerimizde belgesel ve bilimsel çalışmaların yapılacak olması bizi heyecanlandırdı. Dede Korkut'un izinde, sözünde demek, aynı zamanda ecdadın izinde ve sözünde olmak anlamına da geliyor. Bu çalıştayla bu yolculuk adeta tersten başlatılmış oluyor. Orta Asya'dan kalkıp Anadolu topraklarını yurt edinen Türk Milleti'nin en eski ve kadim yerleşim yerlerinden birisi olan Bayburt'ta bu yolculuğu başlatmış oluyorsunuz. Yolunuz açık olsun. Bayburt ilimizin ve Bayburt'ta yaşayan bütün hemşerilerimizin selamlarını geçtiğiniz duraklardaki kardeşlerimize lütfen iletin” diye konuştu.

Vali Pehlivan, “Bu çalışmanın nihai olarak çok güzel sonuçlar ortaya çıkaracağına inanıyorum. Bu sonuçların yeni nesille paylaşılmasının hep arzu ettiğimiz geçmişini, köklerini ve tarihini bilen, daha güçlü bir şekilde ayakta duran gençlik idealimize de katkı yapacağına inanıyorum” dedi.

Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci de çalıştayın Bayburt için hayırlı olmasını temenni ederek katılımcılara teşekkürlerini bildirdi.

Konuşmaların ardından Azerbaycan, Kazakistan, Özbekistan, Türkmenistan ve Kırgızistan'dan çalıştaya katılan akademisyenler ilk iki oturumda; Dede Korkut'ta Oğuz İlleri, Türk Dünyası'nda destan geleneği ve Dede Korkut destanı, Türkmen kültüründe Dede Korkut, Dede Korkut kitabının Türkmenistan'da öğretilmesi ve yayınları, Kazaklarda Dede Korkut hikâyeleri, Dede Korkut ve Bayburt, Dede Korkut ve Gürcistan, Kitabi Dede Korkut konusunda eski bir araştırmaya yeni bakış: Emin Abidin'in Azerbaycan Türklerinin Edebiyat Tarihi (1927) adlı eseri hakkında son dönem incelemeleri, Dede Korkut'ta Türk felsefesinin temel kavramları: Metafizik ve ahlak, Deli Dumrul hikâyesinde ve Javat Bıynı yırında ölüm meleği, Türk kültüründe ejderha imgesi, Kitabı Dede Korkut'ta beylerin övgüsü, Dede Korkut'ta devlet ve devletlü kavramları, Dede Korkut hikâyelerinde kalıplar, Dede Korkut'ta işlenmiş bazı assemnatik köklerin tarihi, etimolojik analizi, Dede Korkut destanı öykülerinin diğer Türk destanlarına yansıması konu başlıklarından oluşan bildirilerini sundu. Çalıştayın üçüncü ve son oturumunda ise, Türk Dünyası Buluşma Merkezi Bayburt/ Eylem Planı görüşüldü.

Çalıştaya, Kırgızistan - Türkiye Manas Üniversitesi, Azerbaycan Hazar Üniversitesi, Semerkand Devlet Üniversitesi, Çankaya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Yasemin Karakaya Bilim ve Sanat Merkezi katkı sunmuştur.

Basın Tanıtım Organizasyonu

2019 Yılı Çalışma Programı Yerel Kalkınma Fırsatları Bayburt Yatırım Destek Ofisi Faaliyetleri kapsamında; 2018 yılında UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Miras Listesine giren ve Türk Dünyası'nın ortak bir değeri olan Dede Korkut'un destanlarının ve hikâyelerinin korunması, yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması, Bayburt ilinin Türk Dünyası'nın bir araya geleceği önemli bir buluşma noktası haline gelmesi ve kültür turizminden yeterli payı alabilmesi amacıyla 21-25 Temmuz 2019 tarihleri arasında Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkmenistan'dan toplam 15 basın ve medya mensubunun katılımı ile uluslararası bir tanıtım organizasyonu gerçekleştirildi.

KUDAKA tarafından gerçekleştirilen tanıtım organizasyonu boyunca aynı tarihlerde Bayburt'ta devam eden 25. Uluslararası Dede Korkut Şölenleri kapsamında gerçekleştirilen etkinliklere katılan basın- medya mensupları şölenlerden renkli görüntüler alarak çeşitli röportajlar gerçekleştirdiler. Ayrıca Bayburt'un doğal, tarihi ve kültürel varlıkları da ziyaret edilerek çeşitli çekimler yapıldı. Hazırlanan haberler; Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkmenistan'da ulusal çapta yayın yapan gazetelerde, televizyonlarda, haber portallarında ve sosyal medya kanallarında yayınlandı.

Programın son gününde düzenlenen değerlendirme toplantısında, organizasyona dair değerlendirmeler yapılarak karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu. İleriye dönük gerçekleştirilmesi planlanan ortak çalışmalar ele alındı.