Kuklalarla çevrimiçi derse yoğun ilgi

Erzurum'da Okul Öncesi Öğretmeni Vantrolog Betül Ölmez, Covid-19 salgını nedeniyle evde kalan öğrencilere, "Akasya ve Çınar" adlı kuklalarıyla çevrimiçi ders anlatıyor. Çok sayıda öğretmenin de eşlik ettiği çevrimiçi derslerde; Vantrolog Betül Ölmez, kuklaları Akasya ve Çınar'la birlikte öğrencilere keyifli dakikalar yaşatıyor. Kuklaların ders anlatımında kullanılması, çocukların daha keyifli vakit geçirmelerine, öğrendiklerinin daha kalıcı olmasına, derslere daha aktif katılmalarına imkan tanıyor. Derslerde kuklalarıyla hikaye anlatan, müzik eşliğinde oyunlar oynayan Betül Ölmez, çeşitli soru cevaplarla öğrencilere hem eğitici hem de eğlenceli ders imkanı sağlıyor.

Ömer Nasuhi Bilmen İlkokulu okul öncesi öğretmeni Betül Ölmez ile "Kuklaların ve Vantrolog Konuşmasının Eğitimdeki Yeri ve Önemi" hakkında Erzurum Başarıyı Artırma Programı 2019-2023 (ERBAP)'ın 5. amacı olan “öğretmenlerin öğrenme ve öğretme motivasyonlarını artırmak” hedefiyle öğretmenlere yönelik çevrimiçi faaliyet gerçekleştirdi. Çevrimiçi programda kuklalarla yapılan etkinliklerin, eğitimde nasıl uygulanacağını anlatan Betül Ölmez, kukla etkinliklerinin çocukları tanımada ve çocuklar hakkında önemli bilgiler elde etmede eğitimcilere büyük ölçüde yardım sağladığını belirtti. Vantrolog Ölmez, yaptığı faaliyetlerle tüm okul öncesi, sınıf ve branş öğretmenleriyle verimli vakit geçirdiğini sözlerine ekledi.

Öte yandan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un Erzurum Öğretmen Buluşmaları'na katılan Vantrolog okul öncesi öğretmeni Betül Ölmez, Vantrolog ve kuklaların eğitimde kullanımını mesleki çalışma paketine alınmasını arz etti. Bakan Selçuk, Betül öğretmenin yaptığı çalışmaları tebrik edip mesleki çalışma kapsamına alınacağını belirterek kendisini TRT EBA anaokuluna davet etti.

Vantrolog Okul Öncesi Öğretmeni Betül Ölmez, Erzurum İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz'u makamında ziyaret ederek yapılan ve yapılacak çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Vantrolog nedir?

Sesi bir başkasından geliyormuş gibi konuşabilen kimselere vantrolog veya vantrilok denilmektedir. “Karnından konuşanlar” diye de anılmakta olan vantrologlar, kendi normal seslerini kullanmalarından başka iki veya daha fazla ses çıkartabilmektedir. Gırtlakla yapılan ses çalışması sonucunda, farklı sesler çıkartarak seyredenlere farklı kişiler konuşuyormuş izlenimi verirler. Vantrilok/Vantrolog sözcüğü Latince venter (karın) ve loquor (konuşmak) sözcüklerinden türemiştir.