Kulak zarı delinmesine dikkat

Dr. Ali Değirmenci, kulağa şiddetli tokat atılmasının kulak zarı delinmesine sebep olduğunu söyledi.

Kulak Burun Boğaz Uzmanı Dr. Ali Değirmenci, “Delik kulak zarı, dış kulak yolu ile orta kulağı birbirinden ayıran bu ince zarın delik veya yırtık olmasıdır. Orta kulak, burun gerisindeki genize ‘östaki borusu' aracılığı ile bağlantılıdır. Bu boru orta kulak basıncı ile hava basıncını eşitler. Delik kulak zarında sıklıkla işitme azalır ve nadiren de akıntı olur. Ağrı genellikle bulunmaz” dedi.

Dr. Değirmenci, kulak zarı delinmesinin sebeplerini şöyle sıraladı:

“Kulağa alınan darbe ve iltihap baş sebepler arasındadır. Şu durumlarda kulak zarı delinebilir. Kulağa şiddetli tokat atılması, kafatası kırığının belli türlerinde, ani bir patlama sonrası, iğne, kibrit çöpü gibi cisimlerin kulak kanalı içerisine fazlaca sokulması, aşırı sıcak veya asidik bir sıvının kulak kanalına kaçması. Orta kulak iltihapları ağrı, işitme kaybı ve kulak zarının delinmesine yol açabilirler. Kulaktan iltihaplı veya kanlı bir akıntı olabilir. Bu durum, kulak zarı deliği ile birlikte olan orta kulak zarı iltihabıdır. Nadir durumlarda, kulağa yerleştirilen havalandırma tüplerinden sonra kulak zarında bir delik kalabilir. Bazılarının iyileşmesi aylar sürse de, çoğu kulak zarı delikleri delindikten birkaç hafta sonra kendi kendilerine kapanırlar. İyileşmeleri esnasında kulak sudan ve darbeden korunmalıdır. Kendi kendine kapanmayan zar deliklerinde operasyon gerekebilir.”

Genellikle delik büyüdükçe, işitme kaybının da arttığını ifade eden Dr. Değirmenci, “Deliğin kulak zarındaki yeri de işitmeyi etkiler. Şayet kafatası kırığı orta kulakta birbiri ile bağlantılı olarak işitmeyi iç kulağa ileten kemikçilerde de bir hasar meydana getirmişse, işitme kaybı fazla olabilir. Kulak zarı, ani bir darbe veya patlama sonucu delinmişse, işitme kaybı fazla olabilir ve kulak çınlaması şikayetlere eklenebilir. Bu durumda işitme zamanla geri döner ve kulak çınlaması birkaç gün içerisinde azalır. Kulak zarı deliğine bağlı sürekli iltihap olması, ileri derecede işitme kaybına yol açabilir. Deliğin tedavisine girişmeden önce işitme testi yapılmalıdır. Kulak zarının onarılmasının faydaları duş yaparken, banyoda veya yüzerken orta kulağı su kaçmasını önlemek, işitme artırmak ve çınlamayı azaltmaktır. Sürekli iltihaba ve orta kulaktaki yapıların erimesine yol açan ‘kolesteatom (orta kulakta deri kisti)' Şayet delik çok ufaksa, kulak, burun, boğaz hekimleri bunun kendi kendine kapanıp kapanmayacağını anlamak için bir süre takip etmeyi tercih edebilir. Hekiminiz, mikroskop altında, yeniden kapanması için delik kenarlarını, kimyasal bir madde ile uyarıp üzerine bir kağıt parçası koyabilir. Kulak zarının kapanması ile genellikle işitmede bir iyileşme hissedilir. Deliğin tam kapanması için birkaç kez (üç, dört kez ) yamalama işlemi gerekebilir. Şayet hekiminiz muayenehanede yapılan bu yamalama işlemi ile zardaki deliğin tam ve iyi olarak kapanmayacağını kanaat getirirse, operasyon planlanır. Birçok operasyon yöntemi vardır ama hepsinde temel ilke, delik üzerine bir doku parçası ile yama yapıp iyileşmeye bırakmaktır. Bu işleme tıp dilinde ‘timpanoplasti' denir. Operasyon çoğunlukla deliğin tam olarak kapanmasını ve işitmenin düzelmesini sağlar. Hekiminiz delik kulak zarınızın doğru tedavisi için gerekli önerilerde bulunacaktır” açıklamalarında bulundu.