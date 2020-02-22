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Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Doğu Ekspresi ile Kars'a geçti

Doğu Ekspresi ile Kars’a gitmek üzere hava yolu ile Erzurum’a gelen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, tren ile Kars’a geçti.

Doğu Ekspresi ile Kars'a gitmek üzere hava yolu ile Erzurum'a gelen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, tren ile Kars'a geçti.


Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'u Erzurum Havalimanı'nda Erzurum Valisi Okay Memiş, eski Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Şahin karşıladı. Bakan Ersoy yemek programının ardından İstasyon binasına gelerek burada oluşturan Gar Müzesi'ni gezdi. Müzede yer alan tarihi eşyaları inceleyen Bakan Ersoy daha sonra şeref defterini imzaladı.


Son zamanlarda halkın yoğun ilgisini gören Doğu Ekspresi treni ile Kars'a hareket eden Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'u Erzurum Valisi Okay Memiş uğurladı.

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