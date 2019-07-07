Kültürel, Sosyal ve Bilimsel Kalkınma ön planda tutuluyor

Zeki Gözeler ile yönetim kurulu üyeleri Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı'yı ziyaret etti.

BİRKONFED'in 2015 yılında kurulmuş olmasına rağmen, kısa bir süre içinde Türkiye'nin ilk 10 STK'sından biri haline geldiğini dile getiren Erzurum İl Başkanı Muhammet Zeki Gözeler, alt yapıdan gıdaya, hayvancılıktan hizmet sektörüne birçok alanda şehrin iş yükünü omuzlayan ve bu şehrin kalkınması yolunda gönül veren iş adamları ile birlikte önemli mesafeler kat ettiklerini ve yine tüm enerjilerini Erzurum'un kalkınması için harcayacaklarını ifade etti.

Ülke olarak hem bölücü terörle, hem de ekonomi terörü ile mücadele verildiğini aktaran Gözeler: “Bir yandan bölücü terör örgütlerine karşı kahraman silahlı kuvvetlerimiz ve emniyet güçlerimiz mücadele ederken, ülkemize karşı gerçekleştirilen ekonomik saldırılara karşı da bizim mücadele etmemiz gerekiyor. İş dünyası olarak ayakta duracak, yılmadan mücadelemizi sürdüreceğiz. Bu kapsamda destekleri ile bizlere güç veren Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı'ya teşekkür ediyor, Atatürk Üniversitesinin şehrimize, bölgemize ve ülkemize sağlamış olduğu yararlardan dolayı kendilerinin nezdinde tüm üniversite mensuplarına şükranlarımı sunuyorum” şeklinde konuştu.

Hazırladıkları projeler ve hayata geçirdikleri çalışmalar ile BİRKONFED Erzurum İl Temsilciliğinin şehir için katma değer oluşturduğunu aktaran Rektör Çomaklı; Atatürk Üniversitesinin yaptığı çalışmalarla hem iş dünyasına destek olduğunu, hem de ekonomiyi, teknolojiyi, sosyal ve kültürel kalkınmayı ön planda tutan projelere ağırlık vererek toplumun genelini ilgilendiren sorunlara çözüm ürettiğini söyledi.

Üniversite-sanayi iş birliğinin, üniversitelerdeki bilimsel potansiyelin, sanayiye aktarılarak ekonomik değere dönüşmesine katkıda bulunma amacı taşıdığına vurgu yapan Rektör Çomaklı: “Üniversiteler bir yandan yaptıkları eğitim-öğretim faaliyetleri ile sanayii sektörünün nitelikli personel ihtiyacını karşılamakta, diğer yandan da araştırma yaparak sanayinin ihtiyaç duyacağı alanlarda bilgi üretmeye çalışmaktadır. Bizde bu vizyon çerçevesinde STK ziyaretlerine büyük önem veriyoruz” ifadelerini kullandı.

Ülkemizin gelişimine ve ilerlemesine katkı sunmak amacıyla çalışmalarını sürdüren birçok STK, vakıf ve dernek ile iletişim halinde olduklarını aktaran Rektör Çomaklı, BİRKONFED Erzurum İl Temsilcisi M. Zeki Gözeler ve yönetim kuruluna ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.