Kurban Bayramı öncesinde İl Müdürü Akar'dan Hayvan Pazarına ziyaret

Hayvan pazarında Covid-19 salgını tedbirleri kapsamında Hayvan pazarlarına giren vatandaşların ateşlerinin ölçülmesi, maske kullanımının sağlanması, el dezenfektan uygulamalarının yapılması ayrıca pazara alınacak hayvan gruplarının belirli sayıda olması ve padoklara göre belirlenen kapasite kullanımının yapılması gibi konularında incelemelerde bulunan Akar, bu kapsamda yapılacak faaliyetlerle ilgili fikir alışverişinde bulundu.