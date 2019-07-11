İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kurumsal kalite süreçlerini veri yönetimi ofisi yürütüyor

Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü bünyesinde, veri bütünlüğünün sağlanması ve analizi amaçlarına yönelik olarak oluşturulan Veri Yönetimi Ofisi Koordinatörlüğü yöneticileri, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof.

Dr. Ömer Çomaklı'yı ziyaret etti.


Koordinatör Prof. Dr. Hasan Seçen ile yardımcıları, Dr. Öğr. Üyesi Mürüvvet Demiral Üzan ve Dr. Öğr. Üyesi Erol Üzan, Rektör Çomaklı'yı makamında ziyaret ederek ofisin halihazırdaki çalışmaları, hedefleri ve yöntemleri hakkında bilgi ve görüş alışverişinde bulundular.


Veri Yönetimi Ofisi Koordinatörlüğünün, kurumsal kalite süreçlerinin izlenmesi ve değerlendirilmesi, iyileştirmeye yönelik çalışmalar, üniversitenin ulusal ve uluslararası düzeyde görünürlüğü, ileriye yönelik kurumsal stratejik plan ve hedeflerin belirlenmesi amaçlarına yönelik olarak kurulduğunu söyleyen Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı, çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini söyledi.


Prof. Dr. Çomaklı: “Veri Yönetimi Ofisi, Atatürk Üniversitesinin uluslararasılaşma hedefleri kapsamında, önde gelen dünya üniversiteleri sıralama kuruluşları ile iletişime geçerek gerekli ilk adımları atıyor. Ofis diğer birimler ile koordinasyon içinde çalışarak verilerin elde edilmesi, yönetilmesi, analiz edilmesi ve karar verme mekanizmaları açısından önemli bir göreve sahip. Üniversite yönetimi olarak Veri Yönetimi Ofisine çalışmalarında her türlü desteği vereceğiz” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.