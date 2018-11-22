Kuruyan ciltlerinizin formülü evlerinizde saklı

Aytek, “Kış mevsiminin gelmesiyle beraber mevsim şartlarında olduğu gibi, cildimizde de birtakım farklılaşmalar meydana geliyor. Özellikle cildimizin kış aylarında diğer aylara nazaran daha kuru ve çatlak olma durumunun fazla olmasından dolayı cilt bakımı oldukça önemli bir hal alıyor. “diye konuştu.

Mie Estetik Güzellik Merkezi'nden Estetisyen ve Beslenme Koçu Emine Aytek, konu ile ilgili bilgiler verdi:

“Kışın soğuk havalarda cildinizin kuruduğunu, çatladığını görebilirsiniz. Bunun nedeni ise, cildimizin PH değeri, derinin dış katmanındaki asit örtüsünün PH değeri ile alakalıdır. Cildin dış katmanındaki asit örtüsü; yağ ve sebumdan oluşan ince bir katmandır. PH aralığı iyi bakterilerin yaşaması ve büyümesi için uygun bir ortam oluştururken zararlı mikroorganizmaların da ölümüne sebep olur. Sebum, yağ bezlerinin meydana getirdiği salgı. Yağ bezleri normalde sebum adı verilen bir madde salgılar. Bu salgı bildiğimiz yağ özelliklerini taşır ve amacı cildi korumaktır.”

Soğuk havalarda cildimizin PH koruması için Estetisyen ve Beslenme Koçu Emine Aytek evde yapılabilecek çok basit tarifler verdi.

Çatlak ve Kuru Ciltler İçin

1 tatlı kaşığı aloavera yağı

1 tatlı kaşığı avokado yağı

1 tatlı kaşığı hint yağı

1 yemek kaşığı lanolin

2 yemek kaşığı vazelin

Lanolin ve vazelin benmari usulü eritilir. Erimiş malzemenin içine diğer malzemeleri ilave edip iyice karıştırın. Karışım krem formunda olur. Buzdolabında saklayarak kullanınız.

Göz Kenarı Kırışıklıları İçin

Kuş burnu yağı 1 çay kaşığı

Çuha çiçeği yağı 1 çay kaşığı

Hindistan cevizi yağı 1 yemek kaşığı (katı ise eritin)

1 kapsül E vitamini ekleyin

İyice krem formunu alıncaya kadar karıştırın, kullanıma hazır olan ürününüzü buz dolabında saklayınız.

Soğuyan ve Kuruyan Eller İçin

Hindistan cevizi yağı 2 yemek kaşığı

Susam yağı 1 yemek kaşığı

Shea butter 1 yemek kaşığı

E vitamini 1 kapsül

Nar çekirdeği yağı 1 yemek kaşığı

Doğal balmumu 1 çay kaşığı

Balmumu ve Hindistan cevizi yağı benmari usulü eritilir. Yukarıdaki yağlar eklenerek iyice karıştırılır ve kullanıma hazır hale gelir. Soğuktan kuruyan ve çatlayan cildinizin PH değerini korur.