Dr. Sakine Işık, kuruyemiş alerjilerine dikkat edilmesi konusunda uyarılarda bulundu.

Çocuk Alerji ve İmmunoloji Uzmanı Dr. Sakine Işık, “Kuruyemiş alerjisi denildiğinde fıstık ve ağaç kuruyemişlerinin (ceviz, fındık, antep fıstığı, badem vs) alerjileri anlaşılmaktadır. Kuruyemiş alerjileri ilk alındığında bile ciddi reaksiyonlara neden olması nedeniyle besin alerjilerinin önemli bir grubunu oluşturmaktadır. Çocukluk çağında sık görülen ve çoğunlukla yaşamın ilk yıllarında bulgu veren kuruyemiş alerjilerinin yüzde 80 gibi bir oranla erişkin yaşta da devam ettiği bilinmektedir” dedi.

Kuruyemiş alerjilerinin sıklıkla bir arada görülebildiğini ifade eden Dr. Işık, “Kuruyemiş alerjilerinde cilt bulguları, solunum ve mide bağırsak sistemine ait alerjik olunan kuruyemiş tüketildikten hemen sonra ortaya çıkan ciltte kaşıntı, kabarıklıkla seyreden kurdeşen, dudak, dil ve göz kapağında şişlikler, öksürük, nefes darlığı, kusma, karın ağrısı gibi şikayetler olmaktadır. Kuruyemiş alerjilerine bağlı “Alerjik şok” gelişme riski diğer besinlere göre daha yüksek olup besinlere bağlı ölümcül alerjik şokların yaklaşık yarısından yer fıstığı alerjisi sorumludur. Kuruyemiş alerjilerinin tanısında ayrıntılı öykü, kandan ve ciltten yapılabilen alerji testleri ve gerek duyulduğu takdirde besin karşılaşma testleri uygulanmaktadır. Kuruyemiş alerjisi tedavisinde en önemli basamak alerjik olunan besin maruziyetinden kaçınılması, doğrudan veya kazara alımların önüne geçilmesi, alerjik şok bulguları gelişen hastalar da ise hastaların yanlarında adrenalin iğnesi taşımasıdır” açıklamalarında bulundu.