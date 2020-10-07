İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kuyuya düşen tilkiyi itfaiye ekipleri kurtardı

Erzurum’un Aziziye tabyalarında kuyuya düşen bir tilki itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Erzurum'un Aziziye tabyalarında kuyuya düşen bir tilki itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.


Erzurum'un tarihi yerlerinden biri olan Aziziye tabyalarındaki bir kuyuya tilki düştü. Tabyaları ziyarete giden vatandaşlar kuyuda tilki olduğunu görünce itfaiye ekiplerine haber verdi. Tilkinin düştüğü kuyuya gelen itfaiye ekipleri ise kuyunun başına bir düzenek kurdu. Daha sonra düzeneği kullanarak tilkiyi yukarıya çıkaran ekipler tilkinin zarar görüp görmediğini anlamak için vücudunu kontrol etti. Bir sorunu olmadığı anlaşılan sevimli tilki doğal ortamına geri bırakıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.