İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

KYK Masa Tenisi Bölge Şampiyonası başladı

Erzurum’un ev sahipliğinde KYK Masa Tenis Bölge Şampiyonası başladı.

Erzurum'un ev sahipliğinde KYK Masa Tenis Bölge Şampiyonası başladı. 9 erkek, 5 kız takımı şampiyonluk mücadelesi veriyor.


Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Kredi Yurtlar Kurumu Masa Tenisi Bölge Şampiyonası Erzurum'un ev sahipliğinde başladı. Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Kredi ve Yurtlar Eğitim Şube Müdürlüğü'nün ev sahipliğinde 25'incisi düzenlenen KYK İller arası Masa Tenisi Bölge Şampiyonası Yurtlar Spor Salonunda başladı. 9-12 Mart 2020 tarihleri arasında yapılacak olan turnuva 4 gün sürecek. Kızlarda 5 ve erkeklerde toplam 9 takımın katılımıyla gerçekleşen müsabakalara toplam 64 sporcu iştirak etti. Kırşehir, Kayseri , Bayburt, Malatya, Sivas, Artvin, Erzincan, Yozgat ve Kahramanmaraş illerinden gelen KYK öğrencileri masa tenisinde şampiyonluk mücadelesi verirken, şampiyona açılış töreni ile başladı.


Açılış konuşmasını Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil yaptı. Masa Tenisi Bölge Şampiyonasına katılan öğrencilere ve idarecilere başarı dileklerini ileten Taşkesenligil, Erzurum GSİM olarak KYK İller arası Masa tenisi Bölge Şampiyonasına ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını söyledi. Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil'in açılış konuşmasının ardından masa tenisi bölge şampiyonasında başla startını Taşkesenligil verdi. KYK Eğitim Şube Müdürü İbrahim Şimşek ile Eğitim Şube Personelinin hazır bulunduğu Masa Tenisi Bölge Şampiyonasında müsabakalar çekişmeli geçti. Erzurum Masa Tenisi il Temsilciliği de katılım sağlayan tüm takımlarımıza başarı dileklerini iletti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.