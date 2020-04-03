Labioplasti nedir? Hangi sorunlara çözüm olur?

Dr. Esra Demir Yüzer, labioplasti hakkında bilgi verdi.

Jinekolog, Cinsel Terapist, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Esra Demir Yüzer, “Son yıllarda internet ve haber alma kanallarının gelişmesi ile kadınlar , kendi dış genital bölgelerindeki problemleri daha erken fark edip, tedavi olma yolunda daha çabuk karar verebilmeye başladılar. Genital bölgede kadınların en çok rahatsız olduğu sorun iç dudakların sarkık ve asimetrik olmasıdır. İç dudaklardaki sarkmalar kadında hem psikolojik hem de fiziksel olarak sorun oluşturur. Kadınlarda fiziksel olarak; Bitmeyen bir vajinal akıntı , tahriş ve buna bağlı olarak ağrı, cinsel ilişkide gerilmeye bağlı acı ,sarkık dudaklarda kısımlarda kararma en çok karşılaştığımız şikayetlerdir. Psikolojik olarak; kadın kendini görsel olarak beğenmediği için özgüven kaybı yaşar ve buna bağlı olarak cinsel hayatı da olumsuz etkilenir. Sırf bu yüzden birçok kadının evliliklerinde ciddi sorunlar yaşadığına bizzat şahit olmaktayız. Dışa sarkan iç dudaklar dar kıyafetler ve mayo giyildiğinde hoş olmayan bir görüntüye neden olduğundan kadın psikolojik olarak olumsuz etkilenmektedir” dedi.

İç dudaklardaki asimetrik ,sarkık ve kararmış durumun labioplasti denilen iç dudak küçültme ameliyat ile düzeltilebildiğini ifade eden Dr. Yüzer, “Ameliyat öncesi titiz bir planlama yapıp kadında his kaybı yaratmayacak , doğal görünümlü bir teknik seçilmelidir. İç dudak ameliyatı doğru bir teknik kullanılmadan yapıldığında hüsranla sonuçlanabilir. Çünkü ameliyatta kullanılan doku küçük olduğundan yanlış ameliyatlarda düzeltme şansı, çoğunlukla mümkün olamamaktadır. En çok önemsenmesi gereken bir konu da; Labioplasti ameliyatı yapılırken tam bir dış genital estetik hedeflenmesi gerekliliğidir. Çünkü göze çarpan en büyük sorun olan sarkık dudaklar düzeltildikten sonra , daha az göze çarpan klitoris etrafı gevşeklikler, deri katlantıları kararmalar belirgin olmaya başlar. Bu amaçla gerekli durumlarda hudoplasti yani klitoris etrafı estetiği de beraberinde yapılmalıdır. Ludoplasti ameliyatında önemli olan , haz kaybına neden olacak kesi hatlarından uzak durulmasıdır. Sonuç olarak; Genital estetik ameliyatlardan olan labioplasti kadının hem bireysel hem de aile mutluluğu için önemlidir” açıklamalarında bulundu.