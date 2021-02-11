Lavanta Çat'a ilaç olacak

Erzurum'un Çat ilçesinde girişilen ve yüzde 100 başarı elde edilen Lavanta projesi, ilçenin önümüzdeki 10 yılına damgasını vuracağa benziyor.

Erzurum'un Çat ilçesinde girişilen ve yüzde 100 başarı elde edilen Lavanta projesi, ilçenin önümüzdeki 10 yılına damgasını vuracağa benziyor. Belediyenin kendi imkanlarıyla giriştiği ve elde ettiği başarıyla eş finans kuruluşlarının bile dikkatini çeken Lavanta tarlaları, ilerleyen yıllarda ilçe ekonomisine önemli ölçüde katma değer sağlayacak. Çat Belediye Başkanı Melik Yaşar, “Lavanta tarlaları ilçeye hem fiziksel güzellik ve hem de para kazandıracak” diyerek, bu projenin Erzurum'un diğer ilçelerine de örnek teşkil edeceğine inandığını ifade etti. Başkan Yaşar, lavantacılığın son yılların en çok kazandıran iş kolları arasına girdiğinin altını çizen Melik Yaşar, “Lavanta üretimi için hem iklimimiz uygun, hem de arazi şartlarımız uygun. O halde böyle bir potansiyeli neden değerlendirmeyelim?” diyerek, bu inançla yola çıktıklarını ve geçtiğimiz yıl başlattıkları girişimlerden yüzde 100 başarı elde ettiklerini dile getirdi.

Prestijli Projeler Hayata Geçiriliyor

Erzurum'un Çat ilçesi için birbirinden prestijli projeleri hayata geçireceklerini anlatan Belediye Başkanı Melik Yaşar, “Bizim ilçemizde üretime katkı sunacak, katma değer sağlayacak ve ekonomik fayda doğuracak yatırımlara ihtiyaç var. Öyle bir iş planlaması yaptık ki, her alanda üretim ön planda olacak. Süreçte hayata geçireceğimiz ve birbirini tamamlayacak olan özel projelerimiz sayesinde ilçemizde tarımsal üretim de, hayvancılık da büyük bir ivme kazanacak. Öyle ki, örtü altı üretim adı da verilen seracılık yöntemini de, ilçemizde bir değer haline getireceğiz” şeklinde konuştular.

İlk Adım Lavanta Tarlaları Oldu

Bu yöndeki ilk adımın lavanta üretimi olduğunu dile getiren Çat Belediye Başkanı Melik Yaşar, “Lavanta, bugün kozmetikten ilaç sanayiine kadar birçok alanda kullanılıyor ve pazarı da geniş. Dolayısıyla Çat ilçemizin adının hem lavantayla birlikte anılmasını sağlayacak ve hem de bu üretim alanını ilçemiz için ekonomik açıdan kazanca dönüştüreceğiz. İnsanımız lavanta üretecek ve bu yolla kazanç elde edecek” dedi.