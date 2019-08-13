Lazer ile burun estetiği mümkün mü?

Dr. Volkan Kahya, lazer ile burun estetiğinin yapılamayacağını söyledi.

Kulak Burun Boğaz Uzmanı Dr. Volkan Kahya, teknolojinin gelişmesiyle birlikte sağlık sektörü de bu gelişmelerden nasibini aldığını ifade ederek “Son yıllarda lazer teknolojisi bunlardan birisidir. Cerrahilerin bir çoğunda daha ağrısız ve kansız bir cerrahi uygulama sağlamak İçin lazer kullanılmaktadır. Sonuçlarda gayet yüz güldürücü olmaktadır. Bir süredir lazer teknolojisinin burun estetiğinde kullanıldığı yönünde bir takım söylentilerden bahsedilmektedir. Bu söylentiler maalesef asılsızdır. Burun estetiğine yardımcı olarak Burun cildinin kısmi inceltilmesi ve Burun etlerinin küçültülmesi için kullanılmaktadır” dedi.

Dr. Volkan Kahya burun estetiğinde birincil olarak lazer kullanılmamakta olduğunu belirterek, ”Ayrıca dikişlerin kapatılmasında da lazer kullanılamamaktadır. Bir takım hastalarımdan özellikle bu konuda şöyle bir soru sorduklarını duyuyorum ( Hocam lazerli dikiş mi atacaksınız??). Bu konudaki eksik bilgiyi de düzeltmiş olalım. Lazerle Burun estetiği ve lazerli dikiş yoktur. Burun estetiğinde tecrübeli cerrah ve ona yardımcı olan hassas cerrahi aletler vardır. Tabi ki şunu da belirtmek gerekir gelecekte bizi neler bekliyor bilemeyiz. Belki de 10 yada 20 yıl sonra Burun estetiğini lazerle yapacak cihazlar gelişir” ifadelerini kullandı.