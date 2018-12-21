Leke tedavisinde dikkat edilmesi gerekenler

Yıldız, "Yani bir tedavi değil, lekenin durumuna göre farklı birkaç tedavi uygulamak çok daha iyi sonuç verir" dedi.

Öncelikle lekenin açılmasını sağlayacak lazer tedavilerin mutlaka olması gerektiğini kaydeden Dermatoloji Uzmanı Doktor Fatma Yıldız, “Leke tedavisinde kullanılan en yeni teknoloji Thulium Lazerdir. Thulium Lazer, cilde mikron düzeyinde kanallar açar. Bu şekilde lekeyi oluşturan renk hücrelerinde (melanositlerde) bir travma oluşturur. Vücut bu travmayı tamir ederken melanositler küçülür, bu şekilde renk açılır. Aynı zamanda cildin kalitesini artırır. Thulium Lazerin leke tedavisinde en fazla tercih edilmesinin sebebi iyileşme süresinin kısa olması ve yan etkilerinin az olmasıdır” diye konuştu.

“Leke tedavisinde kullanılan diğer bir lazer Q Switch Lazerdir. Direkt olarak lekelerin üzerine uygulandığı gibi, karbon peeling şeklinde de kullanılır” diyen Dermatoloji Uzmanı Doktor Fatma Yıldız, açıklamasını şöyle sürdürdü;

“ Hem lekelerin açılmasını, hem de cildin daha parlak olmasını sağlar. Thulium Lazer, QSwitch Lazer dışında, Fraksiyonel Co2 Lazer, İğneli Radyofrekans, Yoğunlaştırılmış Işık Kaynakları gibi cildi yenileyen enerji sistemleri kullanılabilir.

Leke tedavisinde, olmazsa olmaz leke açıcı kremlerdir. Tüm tedaviler leke giderici kremlerle desteklenmelidir. Özellikle lazerden sonra kullanılan leke acıcı kremler daha derine işledikleri için daha etkili olurlar. Leke açıcı kremler tüm tedavilerle birlikte kullanılabilirler.

Leke tedavisinde kullanılan en etkili kremler; Hidrokinon, Glikonik Asit, Askorbik Asit, Kojik Asit, Glabridin, Arbutin bunlardan birkaçıdır.

Leke tedavisinde peeling yöntemleri de kullanılmaktadır. Bunlar cildin üst tabakasını soyarak etki ederler. Leke tedavisinde Glikonik Asit, Pürivik Asit, Maddelik Asit gibi kimyasal maddeler yanında, Enzimatik Peeling olarak adlandırılan karışımlarda kullanılabilir. Peelinglerdedikkat edilmesi gereken nokta, soyulma sırasında güneşten çok iyi korunmak gerekir. Yoksa alttan yeni gelen ciltte tekrar leke oluşabilir.

Leke tedavisine Mezoterapi, PRP, Hyalüronik asit (gençlik aşısı) gibi cilt kalitesini artıran tedavileri lazer seansları arasında yapmak alttan gelen cildin daha iyi olmasına fayda sağlar.

Şimdi gelelim olmazsa olmaza, leke tedavisinin başarısı için güneşten korumak şarttır. Güneşten koruma, hem işlem sırasında hem de, tedavi bittikten sonra devam etmelidir. Leke tedavisi ne kadar başarılı olursa olsun, leke tedavisinde ne yapılırsa yapılsın sonrasında güneşten korunmazsa leke tekrar eder, yapılan tüm tedaviler boşa gider. Ne yazık ki hiçbir güneş koruyucu yüzde yüz korumaz bu nedenle, nasılsa güneş koruyucu krem sürdüm diye direkt güneşin altında uzun süreler geçirmek olmaz. Sık sık mümkünse iki saatte bir güneş koruyucu krem kullanmak, hem de direkt olarak güneş ışınlarından sakınmak gerekir. Zaten bu leke tedavileri yazın değil güneşin etkisinin daha az olduğu sonbahar ve kış aylarında yapılmalıdır.

Tüm bunların ışığında en etkili leke tedavisini özetleyecek olursak; Birinci ve en önemlisi tedavi süresince ve sonrasında güneş koruyucu. Tedavide lekeye yönelik bir lazer olması mutlaka önerilir. Bunun yanında tedaviye mezoterapi, PRP, gençlik aşısı gibi cilt yenileyen tedavilerin eklenmesi başarı oranını artırır. Tedavi sırasında ve sonrasında leke açıcı kremleri de kullanırsanız leke tedavisinde en iyi sonuçları alırsınız.”