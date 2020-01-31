Lekelerde tedavi yaklaşımı ne olmalı?

Meltem Ayran, lekelerde tedavi yaklaşımı konusunda önemli bilgiler verdi. Dr.Meltem Ayran, “Son yıllarda hepimiz biliyoruz ki, leke tedavisinde lazer sistemleri, kimyasal peelingler çokça kullanıldı ve özellikle koyu tenli kişilerde leke sorunlarının arttığı yönündeki şikayetler de konuşuldu” dedi.

Leke tedavisinde kullanılan enstrümanların dikkatle kullanılması gerektiğini belirten Dr.Meltem Ayran, “Gelişmeler göz önünde tutularak, cilt tipine uygun tedavi doktor tarafından belirlenmelidir. ‘Benim lekelere karşı yaklaşımım, öncelikle cilt kalitesini, canlılığını artıran yöntemlerle ilerlemek ve sonrasında lekeye odaklanmak. Çünkü, cildin cevabına bağlı yöntemlerde cilt ne kadar sağlıklı olursa, iyileşme de o kadar etkili olacaktır.” Şeklinde konuştu.

Dr. Ayran devam etti; “Kimyasal Peeling yanlıştır, Lazer sistemleri doğrudur gibi bir değerlendirme olamaz. Hasta için doğru tedavi yöntemini seçmek ve tedavi sürecini de yönetebilmek gerekir. Leke sorunu tıpkı akne problemlerinde olduğu gibi meşakkatli bir süreçtir. Ve kesinlikle sabır isteyen, doktor-hasta iletişiminin tedavi sürecini doğrudan etkileyen hassas bir konudur. Hastaya olmayacak şeyleri vadetememek, gerçekçi olmak gerekir. Ülkemiz gibi güneş gören ve esmer popülasyonun yoğun olduğu ülkelerde leke sorunları daha fazla görülmektedir. Güneş koruyucu kullanımı bu anlamda önemli bir yer teşkil ediyor. Güneş koruyucu kullanmak için lekenizin oluşmasını beklememelisiniz.

Leke tedavisinde, baskılayıcı devam tedavileri de önemli yer teşkil eder. Doktorunuz sizin için uygun tedaviyi seçtikten sonra size gerekli bilgilendirmeyi yapacaktır. Siz de bu soruları sormayı unutmayın. Hangi tedavi benim için uygun? Tedavi ne kadar sürecek ? Bu esnada nelere dikkat etmeliyim? Hangi güneş koruyucu?”